Piedras Negras: reportan estables a dos personas hospitalizadas por intoxicación

Uno de los casos corresponde a Laura Verónica “N”, de 39 años, quien habría ingresado durante los primeros minutos del viernes por una intoxicación relacionada con sustancias tóxicas. Una de las versiones difundidas señala que familiares refirieron un aparente consumo de drogas, sin que se especificara la sustancia.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos personas que ingresaron ayer al Hospital General Salvador Chavarría por diferentes cuadros de intoxicación fueron reportadas estables después de recibir atención médica, según información difundida en Piedras Negras.

El segundo paciente fue identificado como Juan Alberto “N”, también de 39 años y procedente del municipio de Nava. De acuerdo con los reportes, se encontraba en un domicilio de la colonia El Manantial cuando presentó una intoxicación relacionada con medicamentos.

Información difundida sobre este caso señala que Juan Alberto habría ingerido una cantidad no determinada de medicamento controlado, por lo que fue trasladado a Piedras Negras para recibir atención en el Hospital General Salvador Chavarría. Su ingreso fue ubicado alrededor de las 3:20 horas del viernes.

Tras recibir atención médica, tanto Laura Verónica como Juan Alberto fueron reportados en condición estable. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los casos para establecer las circunstancias en que ocurrieron las intoxicaciones.

Según declaraciones atribuidas en medios locales al delegado de la Fiscalía en la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, familiares señalaron desconocer los motivos por los cuales se habría producido la ingesta de las sustancias y medicamentos.