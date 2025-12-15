Joven es atropellado afuera de bar en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 15 diciembre 2025
    Joven es atropellado afuera de bar en Piedras Negras
    El joven lesionado fue atendido por paramédicos en el sitio y posteriormente trasladado a un hospital para su valoración médica. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Autoridades esperan la denuncia formal del afectado para definir responsabilidades y determinar la mecánica exacta del atropellamiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un joven de 23 años resultó lesionado durante la madrugada luego de ser atropellado en el área exterior de un bar ubicado en el Centro de Piedras Negras, en un hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El incidente se registró en las inmediaciones del establecimiento conocido como “La Vakita”, localizado sobre la avenida Carranza, en la colonia González. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 horas, cuando se generó un altercado entre varios jóvenes que se encontraban dentro del bar y que posteriormente se extendió hacia el exterior del lugar.

Durante la confrontación, una camioneta cerrada de color negro, de la cual no se precisaron características como marca, modelo o año, embistió a Bastián ¨N¨, de 23 años de edad. Tras el impacto, el joven quedó tendido en el sitio, por lo que fue atendido inicialmente por personal de emergencia y posteriormente trasladado a un hospital de la localidad para una valoración médica más detallada.

El lesionado ingresó al hospital Salvador Chavarría, donde los médicos determinaron que presentaba diversas contusiones, sin lesiones de gravedad. De acuerdo con el reporte médico, su estado de salud fue considerado estable y, tras recibir medicamento para el control del dolor, se contempló su egreso horas después.

No obstante, se indicó que será necesaria la denuncia formal del afectado para esclarecer con precisión la mecánica del atropellamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, así como personal de Tránsito y Vialidad, quienes realizaron las diligencias iniciales y recabaron información entre testigos. De manera preliminar, trascendió que los presuntos responsables habrían sido detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente, aunque será el Ministerio Público quien defina su situación legal.

Las autoridades continuarán con la integración de la carpeta de investigación, en espera de la declaración del lesionado, a fin de establecer si el atropellamiento fue accidental o derivado directamente de la riña registrada momentos antes en el exterior del bar.

(Con información de medios locales)

