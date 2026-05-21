Joven lucha por su vida tras brutal ataque; investigan posible rencilla como móvil

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven de 21 años permanece hospitalizado en estado grave luego de sufrir una violenta agresión con un objeto contundente en un sector habitacional de Piedras Negras, hecho que ya es investigado por las autoridades y que derivó en la detención de dos presuntos involucrados. La víctima fue identificada como Axel ¨N¨, quien fue auxiliado por paramédicos tras resultar con severas lesiones en la cabeza durante un ataque registrado en las inmediaciones de los bulevares Juan Pablo II y República. De acuerdo con los reportes recabados, el joven presentaba una herida de aproximadamente seis centímetros en la región frontal, ocasionada presuntamente por el impacto de una piedra, un bloque o algún otro objeto contundente.

Tras recibir atención prehospitalaria en el lugar de los hechos, Axel fue trasladado de urgencia al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde ingresó debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Reportes médicos indicaron que el paciente presentaba traumatismo severo en la cabeza, además de lesiones faciales, entre ellas fractura de pómulo y afectaciones en la zona de la ceja izquierda. Con el paso de las horas, su condición médica se mantuvo delicada. Información obtenida de fuentes relacionadas con el caso señala que el joven permanecía intubado y bajo vigilancia especializada, debido al riesgo que representaban las lesiones sufridas durante la agresión. Las investigaciones apuntan a que el ataque ocurrió en un sector habitacional ubicado entre las colonias Villas del Carmen y Cumbres, por lo que agentes investigadores iniciaron diversas diligencias para esclarecer las circunstancias en que se desarrollaron los hechos. Como resultado de las primeras indagatorias, elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron asegurar a dos personas presuntamente relacionadas con el caso. Entre los detenidos se encuentra un menor de edad y un hombre adulto, quienes permanecen bajo investigación mientras se determina su probable participación en la agresión.

Las autoridades también analizan la posibilidad de que el ataque tenga origen en una vieja disputa entre los involucrados, aunque esta línea de investigación continúa en proceso de integración. El estado de salud de Axel ¨N¨ seguía siendo considerado grave al cierre de los reportes, mientras las autoridades avanzaban en la recopilación de pruebas para definir la situación legal de los detenidos y determinar las responsabilidades correspondientes. (Con información de medios locales)

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