La Región Norte es la zona con mayor número de cateos en Coahuila: Fiscal General

Fernández Montañez explicó que la estrategia, implementada en las regiones Norte Uno y Norte Dos, busca fortalecer la participación ciudadana mediante reportes y denuncias que permitan identificar actividades sospechosas en colonias, carreteras, fraccionamientos y diversos sectores.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El fiscal general de Coahuila , Federico Fernández Montañez, subrayó que el incremento de cateos en la Región Norte obedece a una estrategia de inteligencia y coordinación con la ciudadanía, la cual ha derivado en importantes aseguramientos y detenciones durante este año.

De acuerdo con el Fiscal, este esquema de trabajo —que inició hace aproximadamente un año— ha convertido a la Región Norte en la zona con mayor número de cateos en el Estado. Los resultados incluyen el aseguramiento de más de 100 inmuebles, más de 70 armas, la detención de más de 250 personas y el decomiso de sustancias tóxicas y estupefacientes.

La estrategia no se limita a delitos de alto impacto: también atiende reportes ciudadanos sobre vehículos sospechosos, personas causando desmanes o reuniones de pandillas, lo que ha permitido generar mayor cercanía y confianza con la población.

El Fiscal destacó que la participación ciudadana ha sido clave para el éxito de los operativos, ya que la información proporcionada complementa el trabajo de inteligencia de las autoridades de seguridad y procuración de justicia. Asimismo, reconoció la coordinación con el Poder Judicial, señalando que en algunos casos las órdenes de cateo han sido autorizadas en menos de dos horas, lo que agiliza la respuesta ante situaciones de riesgo.

Finalmente, reiteró que este modelo de colaboración entre autoridades y ciudadanía se sigue fortaleciendo en todo el Estado, especialmente a través de grupos de comunicación y vigilancia implementados también durante los periodos vacacionales.