La Región Norte es la zona con mayor número de cateos en Coahuila: Fiscal General

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    La Región Norte es la zona con mayor número de cateos en Coahuila: Fiscal General
    El Fiscal General de Coahuila señaló que el reporte ciudadano ha sido clave para el éxito de los operativos. ARCHIVO

Durante las acciones han sido asegurados más de 100 inmuebles, más de 70 armas y la detención de más de 250 personas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, subrayó que el incremento de cateos en la Región Norte obedece a una estrategia de inteligencia y coordinación con la ciudadanía, la cual ha derivado en importantes aseguramientos y detenciones durante este año.

Fernández Montañez explicó que la estrategia, implementada en las regiones Norte Uno y Norte Dos, busca fortalecer la participación ciudadana mediante reportes y denuncias que permitan identificar actividades sospechosas en colonias, carreteras, fraccionamientos y diversos sectores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-suma-mas-de-12-mil-empleos-en-abril-y-se-coloca-entre-los-lideres-nacionales-NA20754889

De acuerdo con el Fiscal, este esquema de trabajo —que inició hace aproximadamente un año— ha convertido a la Región Norte en la zona con mayor número de cateos en el Estado. Los resultados incluyen el aseguramiento de más de 100 inmuebles, más de 70 armas, la detención de más de 250 personas y el decomiso de sustancias tóxicas y estupefacientes.

La estrategia no se limita a delitos de alto impacto: también atiende reportes ciudadanos sobre vehículos sospechosos, personas causando desmanes o reuniones de pandillas, lo que ha permitido generar mayor cercanía y confianza con la población.

El Fiscal destacó que la participación ciudadana ha sido clave para el éxito de los operativos, ya que la información proporcionada complementa el trabajo de inteligencia de las autoridades de seguridad y procuración de justicia. Asimismo, reconoció la coordinación con el Poder Judicial, señalando que en algunos casos las órdenes de cateo han sido autorizadas en menos de dos horas, lo que agiliza la respuesta ante situaciones de riesgo.

Finalmente, reiteró que este modelo de colaboración entre autoridades y ciudadanía se sigue fortaleciendo en todo el Estado, especialmente a través de grupos de comunicación y vigilancia implementados también durante los periodos vacacionales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Decomisos
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Organizaciones


FGE

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mario Delgado lo sabía

Mario Delgado lo sabía
true

Morena se está desmoronando
true

POLITICÓN: Más allá de la FILC, carece Coahuila de política real para formar lectores
Autoridades municipales informaron que diariamente se recolectan más de 860 toneladas de basura domiciliaria y hasta 60 toneladas de desecho vegetal.

Refuerzan Servicios Públicos en Saltillo con nuevo equipamiento y multas
Autoridades presumen que la víctima podría encontrarse en situación de calle, aunque la identidad aún no ha sido confirmada oficialmente.

Saltillo: localizan a persona sin vida en arroyo; se presume situación de calle
El atleta saltillense llegará a Sudáfrica como el corredor mexicano mejor rankeado en la categoría de 55 a 59 años.

Sergio Colín Castillo: El saltillense que correrá al lado de Eliud Kipchoge

La OMS ha declarado el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional ante el riesgo de propagación.

La OMS declara el brote de ébola como emergencia de salud internacional
Aislado por su “riqueza generacional” y su finca de Mar-a-Lago, Trump rompe una regla política cardinal al confirmar las sospechas de desconexión con el pueblo, admitiendo francamente que no considera la economía doméstica.

Los comentarios de Trump sobre la economía revelan su desconexión de la realidad