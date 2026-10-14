Lamentan en Piedras Negras la muerte de enfermero del IMSS tras seis días de agonía

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    Lamentan en Piedras Negras la muerte de enfermero del IMSS tras seis días de agonía
    José Armando González Ayala tenía 42 años y trabajaba en el Hospital General de Zona número. Permanecía internado desde el 8 de octubre, cuando su automóvil se impactó contra una estructura metálica.

El trabajador de la salud, de 42 años, permanecía internado desde el 8 de octubre, cuando su automóvil se impactó contra una estructura metálica

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— José Armando González Ayala, enfermero de 42 años del Hospital General de Zona número 11 del IMSS, en Piedras Negras, falleció este miércoles 14 de octubre después de permanecer hospitalizado por las lesiones que sufrió al estrellar su automóvil contra la base de un semáforo.

El accidente ocurrió durante la madrugada del jueves 8 de octubre, en el cruce del libramiento Manuel Pérez Treviño y la avenida Martínez. El trabajador conducía un Chevrolet Chevy que se impactó de frente contra la estructura metálica y quedó con severos daños en la parte delantera.

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La fuerza del golpe dejó al conductor atrapado dentro del vehículo. Elementos de Bomberos acudieron al lugar y utilizaron herramientas hidráulicas, conocidas como las tijeras de la vida, para abrir espacio entre la carrocería y rescatarlo.

Tras su liberación, recibió los primeros auxilios y fue trasladado de urgencia a un hospital. Entre las lesiones reportadas inicialmente se encontraban fracturas múltiples en ambas piernas y hemorragia, por lo que requirió atención especializada.

Durante los días posteriores permaneció en terapia intensiva. El viernes 9 de octubre se había informado que fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas y que su condición continuaba siendo delicada. Pese a la atención recibida, no logró recuperarse.

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Alrededor de las 04:00 horas de este miércoles, las autoridades recibieron el aviso de su fallecimiento. Personal de la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento y dispuso el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia correspondiente.

Desde el accidente, la Fiscalía había iniciado una investigación para establecer su mecánica. El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que las diligencias contemplaban un peritaje de tránsito terrestre y la revisión de cámaras urbanas y de negocios cercanos al crucero.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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