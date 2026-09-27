Le roban celular y mil 200 pesos a mujer afuera de clínica del IMSS en Piedras Negras

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche, sobre la calle México, donde la afectada, identificada como Zulema, de 29 años, fue abordada por un hombre que presuntamente la despojó de sus pertenencias.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer fue víctima de un robo a transeúnte durante la noche del sábado, cuando se encontraba en el estacionamiento de la Unidad de Medicina Familiar número 79 del IMSS , en la colonia Las Fuentes.

De acuerdo con el reporte, el individuo se acercó a la mujer y le arrebató su teléfono celular, además de aproximadamente mil 200 pesos en efectivo.

La víctima describió al presunto responsable como un hombre de alrededor de 30 años, quien vestía una playera de manga larga y short, ambos de color negro. Además, llevaba el rostro cubierto con una prenda del mismo tono.

Luego de apoderarse del teléfono y el dinero, el sujeto emprendió la huida a pie y se perdió entre las calles del sector.

La mujer pidió auxilio y minutos después arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes tomaron conocimiento del reporte y realizaron recorridos en los alrededores para tratar de ubicar al sospechoso.

También acudieron agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las diligencias para integrar la carpeta de investigación.

La afectada acudió ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente y proporcionar la información disponible sobre el individuo.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de alguna persona relacionada con el robo, por lo que las investigaciones continúan para establecer la identidad y ubicación del presunto responsable.