Le roban celular y mil 200 pesos a mujer afuera de clínica del IMSS en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Le roban celular y mil 200 pesos a mujer afuera de clínica del IMSS en Piedras Negras
    El robo ocurrió cerca de la medianoche en el estacionamiento de la clínica 79 del IMSS, en Piedras Negras. REDES SOCIALES
Elena Vega
por Elena Vega

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La víctima denunció que un sujeto le arrebató su celular y alrededor de mil 200 pesos en efectivo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer fue víctima de un robo a transeúnte durante la noche del sábado, cuando se encontraba en el estacionamiento de la Unidad de Medicina Familiar número 79 del IMSS, en la colonia Las Fuentes.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche, sobre la calle México, donde la afectada, identificada como Zulema, de 29 años, fue abordada por un hombre que presuntamente la despojó de sus pertenencias.

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De acuerdo con el reporte, el individuo se acercó a la mujer y le arrebató su teléfono celular, además de aproximadamente mil 200 pesos en efectivo.

La víctima describió al presunto responsable como un hombre de alrededor de 30 años, quien vestía una playera de manga larga y short, ambos de color negro. Además, llevaba el rostro cubierto con una prenda del mismo tono.

Luego de apoderarse del teléfono y el dinero, el sujeto emprendió la huida a pie y se perdió entre las calles del sector.

La mujer pidió auxilio y minutos después arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes tomaron conocimiento del reporte y realizaron recorridos en los alrededores para tratar de ubicar al sospechoso.

También acudieron agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las diligencias para integrar la carpeta de investigación.

La afectada acudió ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente y proporcionar la información disponible sobre el individuo.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de alguna persona relacionada con el robo, por lo que las investigaciones continúan para establecer la identidad y ubicación del presunto responsable.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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