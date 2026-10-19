Lesionan a joven por presuntas viejas rencillas en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Lesionan a joven por presuntas viejas rencillas en Piedras Negras
    Tras la agresión, el lesionado fue trasladado al Hospital Salvador Chavarría para recibir atención médica. ARCHIVO

Juan presentó una contusión en el lado derecho del cráneo y heridas superficiales, sin afectaciones a órganos, luego del incidente registrado en la calle Oliverio Martínez de Hoyos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven de 18 años terminó en el Hospital Salvador Chavarría de Piedras Negras luego de ser agredido con objetos contundentes y un arma blanca en la colonia Lomas de la Villa, presuntamente a consecuencia de viejas rencillas.

El ataque ocurrió en la calle Oliverio Martínez de Hoyos, donde Juan fue encontrado con varias lesiones que requirieron atención médica. El reporte de una persona herida en la vía pública movilizó a los cuerpos de emergencia tras una llamada al 911.

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De acuerdo con la información disponible, el joven presentaba una contusión en el lado derecho del cráneo, presuntamente provocada con un bate. También tenía heridas superficiales ocasionadas con un picahielo, sin que se reportaran daños en órganos.

Tras recibir la atención inicial, el lesionado fue trasladado al Hospital Salvador Chavarría, donde quedó bajo valoración médica.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de los presuntos agresores ni sobre posibles detenciones relacionadas con el ataque.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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