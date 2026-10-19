Lesionan a joven por presuntas viejas rencillas en Piedras Negras
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Juan presentó una contusión en el lado derecho del cráneo y heridas superficiales, sin afectaciones a órganos, luego del incidente registrado en la calle Oliverio Martínez de Hoyos
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven de 18 años terminó en el Hospital Salvador Chavarría de Piedras Negras luego de ser agredido con objetos contundentes y un arma blanca en la colonia Lomas de la Villa, presuntamente a consecuencia de viejas rencillas.
El ataque ocurrió en la calle Oliverio Martínez de Hoyos, donde Juan fue encontrado con varias lesiones que requirieron atención médica. El reporte de una persona herida en la vía pública movilizó a los cuerpos de emergencia tras una llamada al 911.
De acuerdo con la información disponible, el joven presentaba una contusión en el lado derecho del cráneo, presuntamente provocada con un bate. También tenía heridas superficiales ocasionadas con un picahielo, sin que se reportaran daños en órganos.
Tras recibir la atención inicial, el lesionado fue trasladado al Hospital Salvador Chavarría, donde quedó bajo valoración médica.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de los presuntos agresores ni sobre posibles detenciones relacionadas con el ataque.
(Con información de medios locales)