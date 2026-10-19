Lesionan a joven por presuntas viejas rencillas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven de 18 años terminó en el Hospital Salvador Chavarría de Piedras Negras luego de ser agredido con objetos contundentes y un arma blanca en la colonia Lomas de la Villa, presuntamente a consecuencia de viejas rencillas.

El ataque ocurrió en la calle Oliverio Martínez de Hoyos, donde Juan fue encontrado con varias lesiones que requirieron atención médica. El reporte de una persona herida en la vía pública movilizó a los cuerpos de emergencia tras una llamada al 911.