Línea 1 de Mayo afirma que no tiene vínculos delictivos con empresario detenido en EU por huachicol

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Piedras Negras
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    Línea 1 de Mayo afirma que no tiene vínculos delictivos con empresario detenido en EU por huachicol
    La empresa Líneas 1 de Mayo aseguró que su operación se rige por estrictos protocolos de seguridad. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Tras una publicación en un medio nacional, donde se le relaciona en actividades con el empresario Julio R. González, detenido en Eagle Pass, Texas, la empresa rechaza cualquier vinculación con actividades ilícitas

NAVA, COAH.- La empresa Líneas 1 de Mayo, con sede en Nava, emitió un posicionamiento para deslindarse de la información difundida por un medio nacional, donde se le relaciona con presuntas actividades atribuidas al empresario Julio R. González, detenido en Eagle Pass, Texas.

A través de una carta dirigida al director de Proceso, la compañía rechazó cualquier vinculación con las “actividades ilícitas descritas y con los esquemas atribuidos a las personas señaladas en el caso”.

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En el documento, la empresa —cuyo nombre legal es Líneas 1 de Mayo, S.A. de C.V.— destacó que cuenta con más de 45 años de trayectoria en el sector del transporte industrial en México y el sur de Texas. Aseguró que su operación se rige por políticas y procedimientos orientados a prevenir el tráfico de sustancias, el traslado de mercancías ilícitas y el uso indebido de sus unidades, además de mantener un compromiso permanente con la seguridad y la tecnología.

$!Carta formal enviada por el Consejo de Dirección de Líneas 1 de Mayo al director de la revista Proceso, en la que rechazan cualquier vínculo con actividades ilícitas.
Carta formal enviada por el Consejo de Dirección de Líneas 1 de Mayo al director de la revista Proceso, en la que rechazan cualquier vínculo con actividades ilícitas. CORTESÍA

La compañía señaló que la inclusión de su nombre en este contexto compromete injustificadamente su reputación y puede generar repercusiones en sus relaciones comerciales, así como en la confianza de sus clientes, colaboradores y sus familias.

Ante esta situación, el documento difundido por Líneas 1 de Mayo expresa la solicitud a la revista para que revise el sustento y la verificación realizada antes de incluir a la empresa en la publicación. De igual manera, pidió retirar los señalamientos que la vinculan sin fundamento con las actividades descritas y dar de baja las versiones que reproduzcan la información sin aclaración.

$!Segunda página del posicionamiento, donde la empresa solicita una disculpa pública y advierte sobre posibles acciones legales para proteger su reputación
Segunda página del posicionamiento, donde la empresa solicita una disculpa pública y advierte sobre posibles acciones legales para proteger su reputación CORTESÍA

El posicionamiento de la empresa subraya que la mención en una investigación periodística no constituye, por sí misma, evidencia de la comisión de un delito, por lo que resulta necesario distinguir entre la prestación de servicios comerciales y cualquier señalamiento relacionado con posibles actividades ilícitas.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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