Piedras Negras: Analizan nuevas pistas en aduanas tras caso de ‘huachicol hormiga’

De acuerdo con las fuentes consultadas, la mecánica de la red, conocida como “huachicol hormiga”, consistía en transportar hidrocarburo en tanques empotrados sobre camiones de carga. Este esquema no solo evadía los controles fiscales, sino que generaba un impacto económico profundo en la localidad, ya que las filas en los puentes de Piedras Negras se extendían por largas horas todos los días de la semana.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras la detención del empresario Julio “N” en Eagle Pass por presunto lavado de dinero, especialistas y fuentes de la frontera advierten que el hermetismo de las autoridades estadounidenses anticipa nuevas detenciones, entre las que no se descarta la de agentes aduanales y policías que pudieron estar coludidos con la red.

“A la gente le comenzó a convenir mejor irse a Laredo. Es por eso que el alcalde lo mencionó alguna vez en un momento de desesperación”, expresaron las fuentes consultadas, al señalar la afectación al comercio y a la vida fronteriza.

CUESTIONAN SISTEMA ADUANAL

El profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y especialista en crimen organizado, Víctor Sánchez, señaló que el caso evidencia una falla estructural en las agencias aduanales, al igual que en otros casos a nivel nacional.

“Tantos cargamentos durante tanto tiempo, sí nos habla de que el sistema de las aduanas no está funcionando. Preocupa que las aduanas terrestres estén a cargo de la Sedena y las marítimas de la Secretaría de Marina y aún así ocurran estas cosas. El primer punto a preguntarse es por qué en las aduanas no se hacen las revisiones y se dejan pasar de forma sistemática. Es imposible que una empresa que esté pasando de forma regular cada semana, no tenga una relación establecida con el personal de la aduana”, expresó.

Hasta el momento, el detenido permanece bajo interrogatorio y enfrenta cargos federales por conspiración para el lavado de dinero, bajo el código 18 U.S.C. 1956(h). Las autoridades norteamericanas no han publicado información sobre las audiencias iniciales.