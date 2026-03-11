Llaman a padres de familia a realizar preinscripciones escolares lo antes posible en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El secretario de Educación de Coahuila, Emmanuel Garza Fishburn, exhortó a los padres de familia a realizar cuanto antes la preinscripción de sus hijos para el próximo ciclo escolar, con el objetivo de asegurar un lugar dentro del sistema educativo estatal.

El funcionario señaló que el nivel preescolar representa una etapa fundamental en la formación de niñas y niños, ya que mientras más temprano inicien su trayectoria educativa, mayor será el fortalecimiento de sus habilidades básicas.

Explicó que durante esta etapa se desarrollan capacidades cognitivas y socioemocionales que influyen directamente en el bienestar y el desempeño académico de los estudiantes a lo largo de su vida escolar.

Garza Fishburn indicó que, en el caso del nivel primaria, las proyecciones para el próximo ciclo escolar se mantienen estables, con un crecimiento similar al registrado durante el ciclo anterior, lo que significa que las metas previstas se están cumpliendo.

Sin embargo, reconoció que el nivel preescolar ha presentado una disminución en la matrícula estudiantil a nivel nacional, situación que también se ha reflejado en Coahuila.

Detalló que en los últimos años se ha registrado una fluctuación de entre el 4 y el 5 por ciento en la inscripción a preescolar, fenómeno que comenzó a notarse principalmente después de la pandemia y que también se relaciona con factores como los horarios escolares y la reducción en el número de hijos por familia.

El secretario aseguró que en el estado se cuenta con la infraestructura necesaria para atender la demanda educativa en todos los niveles, por lo que reiteró la invitación a los padres de familia a realizar las preinscripciones y garantizar el acceso de sus hijos a la educación.