Llevan más de 2 mil acciones de salud y prevención a jóvenes de la UTNC

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Piedras Negras
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    Llevan más de 2 mil acciones de salud y prevención a jóvenes de la UTNC
    La Jurisdicción Sanitaria Uno acercó servicios de detección, orientación y promoción de la salud a estudiantes de la UTNC. CORTESÍA

La brigada incluyó detecciones, consejería, activación física y un simulador para concientizar sobre los riesgos de combinar alcohol y conducción

Piedras Negras, Coah.- Con un alcance de aproximadamente 2 mil 177 acciones de prevención, detección y promoción de la salud, la Jurisdicción Sanitaria Uno llevó una brigada a la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), como parte de las estrategias para acercar servicios de salud a los jóvenes y fortalecer la prevención de accidentes y enfermedades.

Priscila Hernández López, coordinadora de Promoción de la Salud de la Jurisdicción Sanitaria Uno, informó que durante la jornada se ofrecieron detecciones, pláticas, consejería y actividades de activación física. Además, se realizaron acciones enfocadas en concientizar a los estudiantes sobre los riesgos de combinar el consumo de alcohol con la conducción de vehículos.

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Uno de los principales atractivos de la brigada fue el simulador de accidentes relacionado con el consumo de alcohol y el volante, mediante el cual se buscó generar conciencia entre los jóvenes sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y la importancia de evitar esta combinación.

La funcionaria destacó la respuesta de los estudiantes, quienes participaron activamente en las diferentes actividades. Señaló que las 2 mil 177 acciones realizadas representan un avance en el objetivo de acercar herramientas de autocuidado y fomentar una cultura de prevención.

Hernández López explicó que estas brigadas buscan no solo atender enfermedades, sino detectar oportunamente factores de riesgo, brindar información y generar entre los estudiantes hábitos que contribuyan a proteger su salud.

EXTIENDEN PREVENCIÓN A PLANTELES EDUCATIVOS

Como parte de las acciones preventivas para el regreso a clases, la Jurisdicción Sanitaria Uno también ha realizado trabajos de fumigación en planteles educativos, con el objetivo de contribuir a mantener entornos seguros para alumnos y personal docente.

La coordinadora señaló que estas labores no se limitarán a la UTNC, ya que se han extendido a otros planteles y continuarán durante el regreso a clases. De esta manera, las autoridades sanitarias buscan mantener una cobertura preventiva en las escuelas y reforzar la promoción de la salud durante el nuevo ciclo escolar.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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