Llevan más de 2 mil acciones de salud y prevención a jóvenes de la UTNC
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La brigada incluyó detecciones, consejería, activación física y un simulador para concientizar sobre los riesgos de combinar alcohol y conducción
Piedras Negras, Coah.- Con un alcance de aproximadamente 2 mil 177 acciones de prevención, detección y promoción de la salud, la Jurisdicción Sanitaria Uno llevó una brigada a la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), como parte de las estrategias para acercar servicios de salud a los jóvenes y fortalecer la prevención de accidentes y enfermedades.
Priscila Hernández López, coordinadora de Promoción de la Salud de la Jurisdicción Sanitaria Uno, informó que durante la jornada se ofrecieron detecciones, pláticas, consejería y actividades de activación física. Además, se realizaron acciones enfocadas en concientizar a los estudiantes sobre los riesgos de combinar el consumo de alcohol con la conducción de vehículos.
Uno de los principales atractivos de la brigada fue el simulador de accidentes relacionado con el consumo de alcohol y el volante, mediante el cual se buscó generar conciencia entre los jóvenes sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y la importancia de evitar esta combinación.
La funcionaria destacó la respuesta de los estudiantes, quienes participaron activamente en las diferentes actividades. Señaló que las 2 mil 177 acciones realizadas representan un avance en el objetivo de acercar herramientas de autocuidado y fomentar una cultura de prevención.
Hernández López explicó que estas brigadas buscan no solo atender enfermedades, sino detectar oportunamente factores de riesgo, brindar información y generar entre los estudiantes hábitos que contribuyan a proteger su salud.
EXTIENDEN PREVENCIÓN A PLANTELES EDUCATIVOS
Como parte de las acciones preventivas para el regreso a clases, la Jurisdicción Sanitaria Uno también ha realizado trabajos de fumigación en planteles educativos, con el objetivo de contribuir a mantener entornos seguros para alumnos y personal docente.
La coordinadora señaló que estas labores no se limitarán a la UTNC, ya que se han extendido a otros planteles y continuarán durante el regreso a clases. De esta manera, las autoridades sanitarias buscan mantener una cobertura preventiva en las escuelas y reforzar la promoción de la salud durante el nuevo ciclo escolar.