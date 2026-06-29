Más de 30 niños reciben apoyo escolar y recreativo en Casa YMCA de Piedras Negras
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El inmueble, que anteriormente funcionaba como refugio para menores repatriados, ahora opera como un centro comunitario enfocado en el apoyo escolar y el desarrollo integral
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Casa YMCA de Piedras Negras consolidó su labor comunitaria al transformarse en un centro de apoyo escolar y desarrollo integral para niñas y niños de la colonia Maravillas. El espacio ofrece actividades académicas y recreativas que fortalecen la formación de los menores.
Ángel Miranda, responsable del inmueble, explicó que anteriormente funcionaba como refugio para menores repatriados de Estados Unidos, pero ahora se enfoca en brindar reforzamiento educativo y formación en habilidades sociales.
El programa atiende a más de 30 niños de entre 6 y 12 años cada mes, con actividades los martes y jueves, de 14:00 a 16:00 horas. Entre sus iniciativas destaca Código Aventura, estrategia que combina deporte, recreación y aprendizaje en un ambiente seguro.
Miranda subrayó que estos espacios contribuyen a mantener a los menores alejados de riesgos, al ofrecer alternativas saludables para el aprovechamiento de su tiempo libre. Con ello, la Casa YMCA reafirma su compromiso con la niñez de Piedras Negras.