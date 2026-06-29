Más de 30 niños reciben apoyo escolar y recreativo en Casa YMCA de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Casa YMCA de Piedras Negras consolidó su labor comunitaria al transformarse en un centro de apoyo escolar y desarrollo integral para niñas y niños de la colonia Maravillas. El espacio ofrece actividades académicas y recreativas que fortalecen la formación de los menores.

Ángel Miranda, responsable del inmueble, explicó que anteriormente funcionaba como refugio para menores repatriados de Estados Unidos, pero ahora se enfoca en brindar reforzamiento educativo y formación en habilidades sociales.