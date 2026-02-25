Mastografías gratuitas para mujeres de 40 a 69 años en el Hospital General de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria 01 y el Hospital General “Dr. Salvador Chavarría Sánchez”, invita a las mujeres de entre 40 y 69 años a aprovechar la realización gratuita de mastografías, un estudio clave para la detección temprana del cáncer de mama.

El director del hospital, Agustín Aguilar Rodríguez, señaló que se busca incrementar la participación en esta campaña preventiva, ya que actualmente la respuesta ha sido baja. “Contamos con un mastógrafo de última generación que ofrece resultados muy precisos. Sin embargo, apenas recibimos dos o tres pacientes al día, cuando tenemos capacidad para atender hasta 15”, explicó.

Aguilar Rodríguez subrayó la importancia de que más mujeres acudan a realizarse este examen, pues la detección temprana es fundamental para salvar vidas. Además, reiteró que quienes tengan dudas o inconvenientes pueden acercarse directamente a la dirección del hospital para recibir orientación personalizada.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Salud reafirma su compromiso de fortalecer las acciones preventivas contra el cáncer de mama y garantizar el acceso a estudios de calidad para la población femenil de la región.