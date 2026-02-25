Mastografías gratuitas para mujeres de 40 a 69 años en el Hospital General de Piedras Negras

Piedras Negras
/ 25 febrero 2026
    El Hospital General “Dr. Salvador Chavarría Sánchez” cuenta con mastógrafo de última generación y capacidad para atender hasta 15 mujeres por día. Archivo

La Secretaría de Salud de Coahuila invita a mujeres a practicarse mastografías gratuitas para la detección oportuna del cáncer de mama

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria 01 y el Hospital General “Dr. Salvador Chavarría Sánchez”, invita a las mujeres de entre 40 y 69 años a aprovechar la realización gratuita de mastografías, un estudio clave para la detección temprana del cáncer de mama.

El director del hospital, Agustín Aguilar Rodríguez, señaló que se busca incrementar la participación en esta campaña preventiva, ya que actualmente la respuesta ha sido baja. “Contamos con un mastógrafo de última generación que ofrece resultados muy precisos. Sin embargo, apenas recibimos dos o tres pacientes al día, cuando tenemos capacidad para atender hasta 15”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman dos casos más de sarampión en La Laguna; suman 4 en Coahuila, todos en la misma familia

Aguilar Rodríguez subrayó la importancia de que más mujeres acudan a realizarse este examen, pues la detección temprana es fundamental para salvar vidas. Además, reiteró que quienes tengan dudas o inconvenientes pueden acercarse directamente a la dirección del hospital para recibir orientación personalizada.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Salud reafirma su compromiso de fortalecer las acciones preventivas contra el cáncer de mama y garantizar el acceso a estudios de calidad para la población femenil de la región.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

