Menor en bicicleta resulta lesionado tras ser arrollado en Piedras Negras

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    Menor en bicicleta resulta lesionado tras ser arrollado en Piedras Negras
    El accidente movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, luego de que familiares del niño solicitaran apoyo urgente debido a que el menor enfrenta actualmente una batalla contra el cáncer. ARCHIVO

El conductor del vehículo fue detenido de manera preventiva mientras autoridades realizan el peritaje para deslindar responsabilidades

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un menor de edad resultó lesionado la tarde del sábado luego de verse involucrado en un accidente vial registrado en calles de la colonia Mundo Nuevo, en Piedras Negras, movilizando a corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia y personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

El percance ocurrió en el cruce de las calles Maclovio Herrera y Camino Viejo al Moral, donde un automóvil Chevrolet Malibu color gris impactó a un niño que circulaba en una bicicleta roja.

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De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, el menor presuntamente intentó incorporarse a la vialidad sin respetar el señalamiento de alto, momento en que fue alcanzado por el vehículo que transitaba con preferencia de paso sobre la arteria.

El golpe provocó alarma entre vecinos y familiares del niño, quienes rápidamente solicitaron el apoyo de paramédicos mediante el sistema de emergencias, debido a las lesiones sufridas por el menor tras la colisión.

La situación generó mayor preocupación luego de que trascendiera que el niño enfrenta actualmente una batalla contra el cáncer, por lo que testigos pidieron una pronta intervención médica para evitar complicaciones en su estado de salud.

Minutos después arribaron elementos de Tránsito y Vialidad municipal, quienes procedieron a acordonar el área para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar el peritaje correspondiente con el fin de esclarecer la mecánica del accidente.

Mientras se desarrollaban las diligencias, el conductor del Chevrolet Malibu fue asegurado de manera preventiva debido a las lesiones presentadas por el menor, en tanto se determina la responsabilidad de cada una de las partes involucradas en el percance.

Al sitio también acudió personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, dependencia que tomó intervención en el caso para dar seguimiento a la situación del menor y verificar las condiciones relacionadas con el hecho vial.

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Paramédicos trasladaron al niño a un hospital de la ciudad, donde quedó bajo observación médica especializada para recibir la atención necesaria tras el accidente.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades derivadas del incidente registrado en la colonia Mundo Nuevo.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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