Motociclista muere tras ser embestido por camioneta en Piedras Negras, Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- René Adrián Roque Ramos, de 28 años, murió después de ser embestido por una camioneta Jeep Wrangler cuando circulaba en su motoneta por el libramiento Manuel Pérez Treviño, en Piedras Negras, Coahuila. El accidente ocurrió a la altura de la antigua maquiladora Macesa, antes de llegar a la avenida Durango. Tras el impacto, el motociclista sufrió lesiones graves que obligaron a su traslado al Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

René Adrián ingresó inconsciente y permaneció en condición crítica durante varias horas. El personal médico confirmó su fallecimiento a las pocas horas de su ingreso, debido a las lesiones sufridas en el percance, y notificó a las autoridades ministeriales para que realizaran las diligencias correspondientes. La información médica incorporada al reporte del caso señala que el joven presentaba una fractura y traumatismo craneoencefálico severo. También se reportaron edema cerebral y hemorragia subdural traumática, lesiones que comprometieron su estado de salud desde su ingreso al hospital. El conductor de la camioneta fue identificado como Ignacio “N”, quien quedó a disposición de las autoridades tras el choque. Con la muerte del motociclista, la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento del caso e inició las actuaciones correspondientes por homicidio culposo.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I, mediante el Ministerio Público de Asuntos Viales, para establecer las circunstancias del impacto y determinar las responsabilidades del conductor involucrado. La identificación de René Adrián fue realizada por una prima, quien acudió ante las autoridades y proporcionó sus datos generales. El joven tenía su domicilio en la colonia Acoros de Piedras Negras. Los servicios funerarios quedaron a cargo de la funeraria González.