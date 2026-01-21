Motoclubes refuerzan campañas para prevenir accidentes en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de reducir accidentes y promover una convivencia vial más segura, motoclubes locales pusieron en marcha nuevas campañas de concientización dirigidas tanto a motociclistas como a automovilistas, informó Enrique Hernández, presidente de la Asociación de Motoclub de la Frontera. Las acciones se desarrollan en coordinación con Tránsito Municipal, dependencia que actualmente imparte cursos de manejo para motociclistas, los cuales han sido bien recibidos por quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte cotidiano. TE PUEDE INTERESAR: ‘En México se pueden violentar los Derechos Humanos y ser premiado’; cuestiona Casa del Migrante Saltillo nombramiento de Garduño

Hernández destacó que la prevención ha demostrado ser una herramienta efectiva, ya que cada plática o curso contribuye a generar mayor conciencia sobre el respeto a las normas viales y a disminuir los percances. Entre las principales causas de accidentes, señaló errores básicos como no revisar los espejos al cambiar de carril, una omisión que representa un riesgo considerable debido a la velocidad a la que circulan las motocicletas. Esta situación, precisó, involucra tanto a bikers como a automovilistas. Aunque reconoció que la convivencia vial ha mejorado en los últimos años, advirtió que persisten conductas peligrosas como el exceso de velocidad, el incumplimiento de los señalamientos y el uso indebido de los carriles, factores responsables de la mayoría de los incidentes. El dirigente subrayó que alrededor del 90 por ciento de los accidentes involucra motocicletas pequeñas, utilizadas principalmente para repartos. Explicó que los conductores, al pasar gran parte del día en la moto y trabajar bajo presión de tiempo, suelen reducir las medidas de precaución y, en muchos casos, no portan el equipo de seguridad adecuado.