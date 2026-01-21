Motoclubes refuerzan campañas para prevenir accidentes en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 21 enero 2026
    Motoclubes refuerzan campañas para prevenir accidentes en Piedras Negras
    Autoridades y bikers coinciden en la importancia de respetar las normas de tránsito. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

En coordinación con Tránsito Municipal, promueven cursos y pláticas dirigidas a motociclistas y automovilistas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de reducir accidentes y promover una convivencia vial más segura, motoclubes locales pusieron en marcha nuevas campañas de concientización dirigidas tanto a motociclistas como a automovilistas, informó Enrique Hernández, presidente de la Asociación de Motoclub de la Frontera.

Las acciones se desarrollan en coordinación con Tránsito Municipal, dependencia que actualmente imparte cursos de manejo para motociclistas, los cuales han sido bien recibidos por quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte cotidiano.

Enrique Hernández, presidente de la Asociación de Motoclub de la Frontera.
Enrique Hernández, presidente de la Asociación de Motoclub de la Frontera. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

Hernández destacó que la prevención ha demostrado ser una herramienta efectiva, ya que cada plática o curso contribuye a generar mayor conciencia sobre el respeto a las normas viales y a disminuir los percances.

Entre las principales causas de accidentes, señaló errores básicos como no revisar los espejos al cambiar de carril, una omisión que representa un riesgo considerable debido a la velocidad a la que circulan las motocicletas. Esta situación, precisó, involucra tanto a bikers como a automovilistas.

Aunque reconoció que la convivencia vial ha mejorado en los últimos años, advirtió que persisten conductas peligrosas como el exceso de velocidad, el incumplimiento de los señalamientos y el uso indebido de los carriles, factores responsables de la mayoría de los incidentes.

El dirigente subrayó que alrededor del 90 por ciento de los accidentes involucra motocicletas pequeñas, utilizadas principalmente para repartos. Explicó que los conductores, al pasar gran parte del día en la moto y trabajar bajo presión de tiempo, suelen reducir las medidas de precaución y, en muchos casos, no portan el equipo de seguridad adecuado.

El uso del casco es clave para reducir lesiones graves en accidentes.
El uso del casco es clave para reducir lesiones graves en accidentes. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

Finalmente, Hernández hizo un llamado a las familias que utilizan la motocicleta como medio de transporte a usar casco en todo momento, respetar los señalamientos y conducir con responsabilidad, al recordar que el casco puede marcar la diferencia entre un accidente leve y uno fatal.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

