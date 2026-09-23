Muere adulto mayor en incendio; se investiga una posible segunda víctima, en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Muere adulto mayor en incendio; se investiga una posible segunda víctima, en Piedras Negras
    Vecinos reportaron haber escuchado un fuerte estallido antes de observar humo en la vivienda de Pedro ‘N’, de 70 años, en la colonia Bravo, de Piedras Negras. CORTESÍA

Bomberos ingresaron al domicilio para controlar el incendio y localizaron sin vida a don Pedro ‘N’, de 70 años, en la colonia Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un adulto mayor de 70 años, identificado como Pedro “N”, perdió la vida durante un incendio registrado en una vivienda de la colonia Bravo, de Piedras Negras, Coahuila, donde cuerpos de emergencia y autoridades desplegaron un operativo para controlar las llamas y revisar el inmueble ante la posibilidad de que hubiera una segunda víctima.

El siniestro fue reportado en un domicilio ubicado sobre la calle Centenario, hasta donde se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad para atender la emergencia.

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De acuerdo con información preliminar, Pedro “N” se encontraba realizando maniobras con un tanque de gas momentos antes de que se registrara el incendio. Vecinos señalaron que escucharon un fuerte estallido y posteriormente observaron que comenzaba a salir humo de la vivienda de don Pedro.

La versión de los vecinos forma parte de los primeros datos recabados en torno al incidente, por lo que corresponderá a las autoridades y peritos determinar si el tanque de gas tuvo relación con el origen del fuego o si existió otra causa.

Durante las labores de ingreso y revisión de la vivienda fue localizado el cuerpo sin vida del septuagenario, por lo que la zona quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

De manera preliminar se informó que los cuerpos de emergencia realizaban una búsqueda dentro del inmueble debido a la posibilidad de que otra persona pudiera encontrarse en el interior. Hasta el momento, este segundo caso no ha sido confirmado oficialmente.

El fuego generó una intensa movilización en este sector de Piedras Negras, mientras los bomberos trabajaron para controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a otras áreas de la vivienda o alcanzara inmuebles cercanos.

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Personal de las autoridades correspondientes deberá establecer las circunstancias en que comenzó el incendio, además de determinar las condiciones en las que fue localizado el adulto mayor. Para ello se realizarán las investigaciones y peritajes necesarios.

El caso permanece bajo investigación y será mediante los resultados periciales como se podrá establecer el origen del incendio y confirmar si existe una segunda víctima.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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