Muere bebé de 11 meses en Piedras Negras; investigan posible omisión de cuidados

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades ministeriales mantienen abierta una carpeta de investigación tras el fallecimiento de un bebé de 11 meses de edad ocurrido en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Piedras Negras. El menor, identificado como Liam José “N”, fue ingresado de urgencia al Hospital General de Zona número 11, donde horas más tarde perdió la vida debido a diversas complicaciones de salud.

De acuerdo con la información disponible, el ingreso del menor al área de Urgencias se registró el sábado 27 de diciembre, cuando su estado de salud ya era delicado. Personal médico detectó que el bebé presentaba un cuadro severo de desnutrición, condición que habría complicado de manera significativa su evolución clínica durante las horas que permaneció hospitalizado.

De manera preliminar, se informó que el menor también padecía hidrocefalia, una afección neurológica que provoca acumulación anormal de líquido en el cerebro y que, combinada con su estado nutricional, habría agravado su situación hasta derivar en el fallecimiento. Hasta el momento, no se han reportado signos visibles de violencia en el cuerpo del niño.

Tras confirmarse el deceso, se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado, que tomó conocimiento de los hechos y ordenó la apertura de una investigación formal. Paralelamente, intervino personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), con el objetivo de revisar el entorno del menor y determinar si existió alguna irregularidad en su cuidado.

Las autoridades investigadoras buscan establecer si en este caso podría configurarse algún delito, entre ellos la posible omisión de cuidados. Para ello, se recaban antecedentes médicos, informes hospitalarios y datos relacionados con la atención que recibió el menor antes de su ingreso al hospital.

Como parte del procedimiento legal, la Fiscalía mantiene pendiente la necropsia de ley, cuyos resultados serán determinantes para precisar la causa oficial de la muerte y confirmar si las condiciones de salud detectadas fueron el factor principal del fallecimiento. Dichos estudios forenses permitirán también descartar cualquier otra circunstancia que pudiera haber influido en el desenlace.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación, en tanto se integran los dictámenes médicos y se analizan los informes correspondientes para deslindar o fincar responsabilidades conforme a lo que establezca la ley.

(Con información de medios locales)