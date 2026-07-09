Muere guardia del Poder Judicial en Piedras Negras tras desvanecerse mientras trabajaba

La persona fallecida fue identificada como Roberto ¨N¨, de 38 años, quien se encontraba realizando sus labores cuando ocurrió el incidente. De acuerdo con los primeros reportes, empleados del lugar solicitaron apoyo médico después de observar que el trabajador cayó al suelo y no respondía.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un guardia de seguridad perdió la vida la tarde del miércoles mientras se encontraba en funciones dentro del edificio del Poder Judicial del Estado, en Piedras Negras, luego de desvanecerse repentinamente en el interior de las instalaciones.

Tras recibir el llamado de emergencia, paramédicos del cuerpo de Bomberos acudieron al inmueble para brindar atención al guardia. Sin embargo, al momento de revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El hecho generó la movilización de corporaciones de seguridad y personal especializado, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al edificio judicial para iniciar las primeras actuaciones. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia de ley.

La autoridad ministerial busca determinar con precisión las causas del fallecimiento mediante los estudios correspondientes. Hasta el momento, las primeras revisiones realizadas en el lugar y en el cuerpo no detectaron indicios de violencia, por lo que una de las líneas iniciales apunta a que podría tratarse de una muerte natural.

No obstante, la Fiscalía General de Justicia mantiene abierta una carpeta de investigación para documentar el caso y establecer de manera oficial las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

El personal que se encontraba dentro del edificio fue quien dio aviso a los servicios de emergencia después de presenciar el desvanecimiento del guardia, lo que permitió la intervención de los cuerpos de auxilio.

Será el resultado de la necropsia el que permita confirmar la causa del fallecimiento del trabajador de seguridad, mientras continúan las diligencias ministeriales para integrar el expediente correspondiente.