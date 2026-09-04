Muere hombre de 38 años en plena calle de Piedras Negras; investigan posible golpe de calor

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    Muere hombre de 38 años en plena calle de Piedras Negras; investigan posible golpe de calor
    El hombre se desplomó mientras caminaba por la colonia Los Espejos; socorristas de Bomberos acudieron al lugar y confirmaron que había fallecido. REDES SOCIALES

Reynaldo González se desplomó mientras caminaba con un acompañante por la colonia Los Espejos; paramédicos de Bomberos confirmaron que ya no presentaba signos vitales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de 38 años murió luego de desplomarse mientras caminaba por calles de la colonia Los Espejos, en Piedras Negras, en medio de las altas temperaturas registradas en la ciudad; entre las posibles causas del fallecimiento se investiga un golpe de calor.

De acuerdo con información difundida por medios locales, la víctima fue identificada como Reynaldo González, quien la tarde del jueves caminaba acompañado de un familiar con dirección a una chatarrera, donde presuntamente pretendían vender diversos objetos que habían recolectado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/piedras-negras-cocodrilo-de-mas-de-tres-metros-es-captado-con-un-venado-entre-sus-fauces-en-el-rio-bravo-AG23256143

Durante el trayecto, el hombre se desplomó repentinamente sobre la vía pública, por lo que su acompañante solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras acudieron al sector y, tras revisar a Reynaldo, determinaron que ya no presentaba signos vitales.

Información publicada sobre el caso señala que al momento de los hechos la temperatura en Piedras Negras rondaba los 40 grados centígrados, con una sensación térmica de aproximadamente 43 grados, de acuerdo con datos atribuidos a Protección Civil.

Ante las condiciones en las que ocurrió el fallecimiento, una de las líneas consideradas inicialmente apunta a un posible golpe de calor; sin embargo, la causa exacta de la muerte permanecía pendiente de determinar mediante los estudios correspondientes.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley.

Será a partir de los resultados del estudio forense que se establezca oficialmente la causa del fallecimiento.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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