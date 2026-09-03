Saltillenses, invitados al Medio Maratón Monclova 2026 del 18 de octubre

Los corredores de Saltillo y otros municipios de la región tendrán una nueva opción para competir fuera de la capital coahuilense, con la convocatoria al Medio Maratón Monclova 2026, que se llevará a cabo el domingo 18 de octubre a partir de las 6:30 de la mañana. El Gobierno de Saltillo dio a conocer la invitación para que atletas locales se sumen a esta competencia, que contempla tres distancias: 3 kilómetros, 7 kilómetros y 21 kilómetros, esta última correspondiente al medio maratón.

La carrera tendrá como escenario de salida y llegada el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, en Monclova, donde se espera la participación de corredores provenientes de distintos municipios de Coahuila y otros estados.

Durante la presentación del evento, Lydia María González Rodríguez, directora de Turismo de Saltillo, resaltó la coordinación entre autoridades municipales y estatales, iniciativa privada y sociedad civil para impulsar actividades que involucren a diferentes ciudades de Coahuila. Uno de los principales puntos de interés para los participantes será la bolsa de premios, que supera los 500 mil pesos, cantidad que se distribuirá de acuerdo con las categorías y bases establecidas por el comité organizador.

Sin embargo, quienes tengan previsto participar deberán considerar que el número de corredores será limitado. Cyndi Huerta Ríos, integrante del área de Marketing y Relaciones Públicas del comité del Medio Maratón de Monclova, informó que únicamente habrá espacio para 2 mil 500 participantes. Por ello, llamó a los interesados a realizar su registro con anticipación y revisar las condiciones necesarias para tomar parte en cualquiera de las tres distancias disponibles. Las inscripciones, así como las bases de la competencia, pueden consultarse en los canales oficiales del Medio Maratón Monclova y mediante la plataforma Boletópolis.

Juan Elizalde, representante de Turismo y del comité organizador, explicó que la competencia busca reunir a participantes de diferentes puntos de la región, mientras que Miguel López Pérez, representante de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, señaló que este tipo de actividades también favorecen el desplazamiento de visitantes entre las ciudades coahuilenses. Para los corredores saltillenses, la cita representa además una oportunidad para combinar la participación deportiva con una visita a Monclova, en un evento que forma parte del calendario de actividades de la región durante octubre. En la presentación participaron también representantes de Canirac Coahuila, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, el Instituto Estatal del Deporte y las áreas de Deportes y Desarrollo Social de Monclova.