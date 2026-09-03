Saltillenses, invitados al Medio Maratón Monclova 2026 del 18 de octubre

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Saltillenses, invitados al Medio Maratón Monclova 2026 del 18 de octubre
    Corredores de Saltillo fueron invitados a participar en el Medio Maratón Monclova 2026, programado para el 18 de octubre. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

La competencia tendrá como salida y meta el Estadio Kickapoo Lucky Eagle y contará con tres recorridos para corredores de distintos niveles

Los corredores de Saltillo y otros municipios de la región tendrán una nueva opción para competir fuera de la capital coahuilense, con la convocatoria al Medio Maratón Monclova 2026, que se llevará a cabo el domingo 18 de octubre a partir de las 6:30 de la mañana.

El Gobierno de Saltillo dio a conocer la invitación para que atletas locales se sumen a esta competencia, que contempla tres distancias: 3 kilómetros, 7 kilómetros y 21 kilómetros, esta última correspondiente al medio maratón.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/dieter-villalpando-admite-apuestas-que-dijo-y-que-se-sabe-del-caso-HF23261215

La carrera tendrá como escenario de salida y llegada el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, en Monclova, donde se espera la participación de corredores provenientes de distintos municipios de Coahuila y otros estados.

$!El comité organizador estableció un límite de 2 mil 500 corredores para la edición 2026 del Medio Maratón Monclova.
El comité organizador estableció un límite de 2 mil 500 corredores para la edición 2026 del Medio Maratón Monclova. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Durante la presentación del evento, Lydia María González Rodríguez, directora de Turismo de Saltillo, resaltó la coordinación entre autoridades municipales y estatales, iniciativa privada y sociedad civil para impulsar actividades que involucren a diferentes ciudades de Coahuila.

Uno de los principales puntos de interés para los participantes será la bolsa de premios, que supera los 500 mil pesos, cantidad que se distribuirá de acuerdo con las categorías y bases establecidas por el comité organizador.

$!El comité organizador estableció un límite de 2 mil 500 corredores para la edición 2026 del Medio Maratón Monclova.
El comité organizador estableció un límite de 2 mil 500 corredores para la edición 2026 del Medio Maratón Monclova. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Sin embargo, quienes tengan previsto participar deberán considerar que el número de corredores será limitado. Cyndi Huerta Ríos, integrante del área de Marketing y Relaciones Públicas del comité del Medio Maratón de Monclova, informó que únicamente habrá espacio para 2 mil 500 participantes.

Por ello, llamó a los interesados a realizar su registro con anticipación y revisar las condiciones necesarias para tomar parte en cualquiera de las tres distancias disponibles.

Las inscripciones, así como las bases de la competencia, pueden consultarse en los canales oficiales del Medio Maratón Monclova y mediante la plataforma Boletópolis.

$!El comité organizador estableció un límite de 2 mil 500 corredores para la edición 2026 del Medio Maratón Monclova.
El comité organizador estableció un límite de 2 mil 500 corredores para la edición 2026 del Medio Maratón Monclova. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Juan Elizalde, representante de Turismo y del comité organizador, explicó que la competencia busca reunir a participantes de diferentes puntos de la región, mientras que Miguel López Pérez, representante de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, señaló que este tipo de actividades también favorecen el desplazamiento de visitantes entre las ciudades coahuilenses.

Para los corredores saltillenses, la cita representa además una oportunidad para combinar la participación deportiva con una visita a Monclova, en un evento que forma parte del calendario de actividades de la región durante octubre.

En la presentación participaron también representantes de Canirac Coahuila, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, el Instituto Estatal del Deporte y las áreas de Deportes y Desarrollo Social de Monclova.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Convocatoria
medio maratón

Localizaciones


Monclova
Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Morena, partido en austeridad

Morena, partido en austeridad
true

Así está dividido Morena

Diego Sebastián Rosen, detenido por el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia, habría declarado que buscaba cobrar una deuda millonaria relacionada con criptomonedas y dólares.

Criptomonedas y dólares... Asesino del tecladista de Camilo Séptimo revela el verdadero motivo del multihomicidio
Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó los hechos como una situación “muy triste y lamentable” y señaló que las autoridades ya trabajan en el esclarecimiento del caso.

‘Es una situación muy triste y lamentable’: Sheinbaum se pronuncia sobre el caso del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez y su familia
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, estas letras del apellido recibirán los 6 mil pesos de la Pensión del Bienestar en esta semana.

Pensión del Bienestar 2026... ¿Qué apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 3 al 25 de septiembre, según el calendario?
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¡De Saltillo para México! ¿En qué cines puedes ver ‘El Desaire’?

¡De Saltillo para México! ¿En qué cines puedes ver ‘El Desaire’?
Thiago Scuro explicó por qué se frustró el acuerdo con Cruz Azul. Lira aparece con la camiseta del Mónaco en un montaje ilustrativo.

Mónaco pide perdón a Erik Lira: ¿por qué se cayó su fichaje?