Disparan contra Nikolai Varpakhovich, comandante ruso, acusado de ordenar un ataque contra un hospital infantil de Ucrania

Un comandante ruso de bombarderos nucleares, acusado de ordenar un ataque contra un hospital infantil ucraniano, recibió un disparo en la cabeza el jueves en un presunto intento de asesinato desde un vehículo en marcha. El general de división Nikolai Varpakhovich, de 56 años, fue atacado a tiros frente a su casa en Saratov, en el suroeste de Rusia, por un asesino no identificado que se desplazaba en motocicleta, según informó Svoboda, el servicio en ruso de Radio Free Europe, financiada por el gobierno estadounidense. Varpakhovich, un estrecho aliado de Vladimir Putin y comandante de la 22ª División de Aviación de Bombarderos Pesados de Rusia, recibió dos disparos, uno en la cara y otro en el torso, según informó Kanal 24 , un medio de comunicación ucraniano.

Según los informes, el conductor del comandante también resultó herido, pero logró llamar a una ambulancia. Según el informe, Varpakhovich quedó en estado crítico y fue trasladado a Moscú en un vuelo de evacuación médica. El comandante, que estaba al mando de los bombarderos estratégicos con capacidad nuclear de Putin en la cercana base aérea de Engels, es culpado por los servicios de seguridad ucranianos de múltiples atrocidades cometidas durante la guerra.

Varpakhovich fue nombrado oficialmente a finales de agosto como uno de los dos comandantes rusos acusados de crímenes de guerra por el servicio de seguridad ucraniano SBU, según informó Kanal 24. Se sospecha que el general de división estuvo implicado en un ataque perpetrado el 28 de abril en Uman, en el que murieron 24 personas. También se le acusa de ordenar un ataque aéreo contra un hospital infantil de Kiev el 8 de julio de 2024, en el que murieron dos personas y decenas resultaron heridas. A Varpakhovich también se le atribuye el ataque a un bloque de apartamentos en Odesa que dejó ocho muertos, entre ellos un bebé de tres meses, una madre y una abuela.

Los servicios de seguridad rusos no han revelado la identidad de ningún sospechoso en el tiroteo, el último ataque violento contra uno de sus altos mandos militares. El 27 de agosto, un coche en el que viajaba un teniente coronel de la Fuerza Aérea rusa explotó en San Petersburgo, matando al soldado en el acto e hiriendo gravemente a su esposa, que viajaba en el vehículo. Ucrania no se atribuyó la responsabilidad del asesinato, pero sus fuerzas de seguridad han demostrado tener la capacidad de operar mucho más allá de las líneas del frente de guerra y adentrarse en territorio ruso, declaró Petro Andryushchenko, director del Centro para el Estudio de la Ocupación, en una entrevista reciente con Kanal 24.

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