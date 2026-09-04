Focos rojos Coahuila: elecciones de 2027 (I)

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Opinión
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    Focos rojos Coahuila: elecciones de 2027 (I)

Más allá de la crisis interna provocada por la confrontación entre claudistas y obradoristas, son suficientes para que Morena le plante cara al PRI Coahuila el próximo año

Claudia Sheinbaum goza de una aceptación del 70.8 por ciento entre los coahuilenses; mientras que Manolo Jiménez, nuestro gobernador, alcanza el 62.3 por ciento en el mismo rubro (Demoscopia: agosto 2026).

Esa diferencia de 8.5 puntos en una elección federal, en la que podrían ser determinantes la maquinaria del Gobierno Federal y la imagen presidencial, enciende focos rojos, a tomar en cuenta, para las elecciones de 2027.

https://vanguardia.com.mx/opinion/coahuila-elecciones-2027-MC23210581

Porque a Morena “no le falta poder: le sobra. No le faltan votos: le sobran. Tampoco le faltan dirigentes: hay demasiados...”. Sin mencionar el presupuesto para financiar a sus candidatos, que también le sobra.

Esos elementos, más allá de la crisis interna provocada por la confrontación entre claudistas y obradoristas, son suficientes para que Morena le plante cara al PRI Coahuila el próximo año.

1. FOCOS ROJOS EN LA REGIÓN NORTE

Morena gobierna Piedras Negras, el cuarto municipio más poblado del estado, y dispone de una plataforma institucional desde la cual puede construir una estructura electoral y posicionar a su alcalde como posible candidato a la gubernatura en 2029.

En 2024, Morena fue la segunda fuerza estatal con alrededor de 31 por ciento de la votación, lo cual le permitió obtener la alcaldía y la diputación federal en juego.

Una mala selección de candidato por parte del PRI estatal en Piedras Negras fragmentaría al priismo local. Para recuperar el municipio, no bastará el voto duro: será necesario un perfil con bajo rechazo social y capacidad para atraer votantes independientes de corte ciudadano.

Ojo: Piedras Negras no será una perita en dulce. Su alcalde, Jacobo Rodríguez, alcanzó en junio pasado una aprobación de 65.7 por ciento entre los nigropetenses, de acuerdo con Demoscopia Digital. Además, sólo el 13.9 por ciento de la población adulta de Piedras Negras consideró inseguro vivir en la ciudad, para ubicar al municipio como la segunda ciudad con menor percepción de inseguridad en México (ENSU-INEGI: junio 2026).

En el Índice de Competitividad Urbana 2026 del IMCO, Piedras Negras ocupa el segundo lugar entre las ciudades con menos de 250 mil habitantes. Obtuvo también el primer puesto de su categoría en el mercado de trabajo y posiciones destacadas en productividad laboral, empleo formal, presencia de empresas grandes y seguridad.

El PRI estatal deberá estar alerta ante las denuncias ciudadanas sobre el alto consumo de agua atribuido a la empresa Constellation Brands. Estas protestas crecerían en los municipios directamente afectados: Nava, Zaragoza, Allende y Piedras Negras. El riesgo aumentaría si coincide con el anuncio del fracking en esa zona.

Los focos amarillos estarían en los municipios gobernados por la oposición: Allende (PT), Hidalgo (MC), Nava (Morena) y Zaragoza (PT). Mientras Acuña, Guerrero, Jiménez, Morelos y Villa Unión están en verde.

https://vanguardia.com.mx/opinion/morena-firme-para-las-elecciones-2027-GG23162422

2. FOCOS ROJOS EN LA REGIÓN CARBONÍFERA

En esta región, integrada por Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso, existe, desde hace décadas, una profunda percepción de abandono.

El empleo es precario y la inseguridad laboral, alta: la pérdida de trabajos es continua, los accidentes mineros son permanentes, la informalidad laboral es rampante y la diversificación económica, prácticamente inexistente.

Si el PRI estatal insiste únicamente en su narrativa de seguridad pública y eficacia gubernamental, topará con pared. Los habitantes de la región Carbonífera llevan años esperando respuestas concretas sobre empleo, pensiones, producción de carbón y diversificación económica.

Ahora, ante la posible utilización del maldito fracking, también exigen respuestas puntuales sobre la defensa del agua del río Sabinas y de la presa Venustiano Carranza. Quieren conocer la disponibilidad real de agua; saber si existen trasvases o desvíos; garantizar la protección del caudal del río; evaluar integralmente los posibles daños ambientales y transparentar las decisiones sobre el aprovechamiento de la cuenca.

Ahí quiero ver al senador Gabriel Elizondo y al exgobernador Rogelio Montemayor, con sus camisetas de “Amigos –desinteresados y altruistas– del fracking”, responder sin demagogia a los habitantes de las regiones Carbonífera y Norte sobre la relación entre la crisis y el estrés hídrico que padecen esas zonas y la fractura hidráulica.

Los focos rojos estarían en San Juan de Sabinas y Sabinas, por sus antecedentes de alternancia política. Múzquiz en amarillo, por la misma razón. Juárez y Progreso en verde.

Continuará.

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