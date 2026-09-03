Piedras Negras: cocodrilo de más de tres metros es captado con un venado entre sus fauces en el Río Bravo

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    Piedras Negras: cocodrilo de más de tres metros es captado con un venado entre sus fauces en el Río Bravo
    El cocodrilo fue captado con un dron en el Río Bravo mientras llevaba un venado entre sus fauces. REDES SOCIALES

El enorme reptil fue visto mientras llevaba un venado entre sus fauces; autoridades reiteran el llamado a no acercarse ni intentar capturarlo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La presencia de un enorme cocodrilo en el Río Bravo, al norte de Piedras Negras, volvió a generar alerta luego de que fuera captado en video mientras llevaba un venado entre sus fauces.

Las imágenes fueron difundidas a través de redes sociales por el club de pesca Entre Amigos MX, y rápidamente llamaron la atención debido al tamaño del ejemplar y a la escena registrada en el cauce internacional.

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El reptil ha sido observado en las últimas semanas aproximadamente 400 metros al norte del paraje conocido como la Isla del Mudo, situación que ha provocado advertencias tanto de autoridades de Texas como de Coahuila ante el riesgo que representa ingresar al río.

Protección Civil del Estado, encabezada por Francisco Contreras Obregón, ha reiterado el llamado a la población para no meterse a nadar al Río Bravo y evitar cualquier intento por acercarse o capturar al animal.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, el cocodrilo podría medir más de tres metros de largo y pesar alrededor de 250 kilogramos, dimensiones que lo convierten en un ejemplar potencialmente peligroso para cualquier persona que se aproxime sin experiencia en el manejo de fauna silvestre.

Aunque el avistamiento ha despertado curiosidad entre pescadores y algunos creadores de contenido que buscan acercarse para grabarlo, las autoridades han insistido en que no deben acudir a la zona para intentar fotografiarlo, atraparlo o causarle algún daño.

También se ha advertido a quienes pretendan actuar como cazadores o capturarlo por cuenta propia que podrían enfrentar fuertes sanciones económicas, debido a que se trata de fauna silvestre protegida dentro de su hábitat.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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