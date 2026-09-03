Piedras Negras: cocodrilo de más de tres metros es captado con un venado entre sus fauces en el Río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La presencia de un enorme cocodrilo en el Río Bravo, al norte de Piedras Negras, volvió a generar alerta luego de que fuera captado en video mientras llevaba un venado entre sus fauces. Las imágenes fueron difundidas a través de redes sociales por el club de pesca Entre Amigos MX, y rápidamente llamaron la atención debido al tamaño del ejemplar y a la escena registrada en el cauce internacional.

El reptil ha sido observado en las últimas semanas aproximadamente 400 metros al norte del paraje conocido como la Isla del Mudo, situación que ha provocado advertencias tanto de autoridades de Texas como de Coahuila ante el riesgo que representa ingresar al río. Protección Civil del Estado, encabezada por Francisco Contreras Obregón, ha reiterado el llamado a la población para no meterse a nadar al Río Bravo y evitar cualquier intento por acercarse o capturar al animal.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, el cocodrilo podría medir más de tres metros de largo y pesar alrededor de 250 kilogramos, dimensiones que lo convierten en un ejemplar potencialmente peligroso para cualquier persona que se aproxime sin experiencia en el manejo de fauna silvestre. Aunque el avistamiento ha despertado curiosidad entre pescadores y algunos creadores de contenido que buscan acercarse para grabarlo, las autoridades han insistido en que no deben acudir a la zona para intentar fotografiarlo, atraparlo o causarle algún daño. También se ha advertido a quienes pretendan actuar como cazadores o capturarlo por cuenta propia que podrían enfrentar fuertes sanciones económicas, debido a que se trata de fauna silvestre protegida dentro de su hábitat.