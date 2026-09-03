Milei toma medidas ante el proyecto petrolero “Sea Lion” de Inglaterra en las Islas Malvinas

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    Milei toma medidas ante el proyecto petrolero “Sea Lion” de Inglaterra en las Islas Malvinas
    Gobierno Argentino y su presidente Javier Milei X

Milei y Argentina buscan tomar medidas militares a través de la diplomacia por el avance del proyecto petrolero de Inglaterra en Malvinas

El presidente Javier Milei firmó un decreto reglamentario y envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional como respuesta directa al avance del proyecto británico Sea Lion, que busca la explotación de recursos petroleros en las Islas Malvinas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/con-la-mirada-puesta-en-la-reeleccion-netanyahu-centra-su-atencion-en-su-dividida-base-en-israel-CF23260570

Este 3 de Septiembre, el Gobierno argentino y el presidente Javier Milei compartieron un comunicado a través de la cuenta oficial de X del Gobierno, en el que se detalló las acciones a seguir frente al proyecto petrolero en Malvinas.

El informe va acompañado de un vídeo en el que Milei aborda el estado actual del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, anunciando las medidas diplomáticas, económicas y de defensa.

Los puntos clave de su informe son los siguientes:
Soberanía territorial: Reafirma la soberanía sobre las islas y sostiene que sus habitantes constituyen una población implantada en territorio usurpado, por lo que no aplica el principio de autodeterminación.

Sanciones económicas: Anuncia el endurecimiento de sanciones y acciones legales contra empresas que exploten recursos petroleros, pesqueros o minerales en el archipiélago sin autorización del Gobierno argentino.

Advertencia a multinacionales: Advierte a las empresas extranjeras que deberán elegir entre operar ilegalmente en territorio disputado o mantener operaciones formales con Argentina.

Presupuesto y base naval: Anuncia el envío de proyectos de ley y decretos para destinar más presupuesto a Defensa y construir una base naval integrada en Tierra del Fuego, orientada a resguardar los recursos del Atlántico Sur y asegurar el acceso hacia la Antártida.

Interés estratégico: Remarca la relevancia de la región ante el interés global de las potencias por la energía, minerales y la proyección antártica.

Unidad nacional: Convoca a todas las fuerzas políticas a conformar un “frente común” en torno a la Causa Malvinas, postergando diferencias ideológicas o fiscales para defender el interés nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/vamos-por-lo-que-mas-les-duele-su-dinero-estados-unidos-advierte-que-va-por-el-dinero-de-los-carteles-DF23266588

Con el comunicado, la iniciativa para la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional pasará a ser un debate en el Congreso argentino.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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