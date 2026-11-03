Muere sexagenaria tras caer de escaleras en su casa en Piedras Negras

La víctima fue identificada como Griselda ¨N¨. El accidente ocurrió durante la mañana del lunes 2 de noviembre, en un domicilio ubicado sobre la calle Monte Albán, cerca del plantel Cecytec.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una serie de lesiones sufridas al interior de su propia vivienda terminó por costarle la vida a una mujer de 64 años, quien fue localizada inconsciente por sus familiares en la colonia Tierra y Esperanza, en Piedras Negras.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer realizaba algunas actividades en su casa cuando presuntamente sufrió una caída por las escaleras. Al percatarse de lo sucedido, sus familiares solicitaron una ambulancia para que recibiera atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al inmueble y realizaron una valoración; sin embargo, confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que agentes de investigación acudieron para tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se indicó que la mujer presentaba múltiples lesiones, entre ellas fracturas y un golpe en la cabeza. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicaría la necropsia para establecer oficialmente la causa de muerte.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió la caída y descartar cualquier otra condición que pudiera haber influido en el fallecimiento.

(Con información de medios locales)