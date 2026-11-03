Muere sexagenaria tras caer de escaleras en su casa en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Muere sexagenaria tras caer de escaleras en su casa en Piedras Negras
    Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio de la colonia Tierra y Esperanza, donde encontraron a la mujer. ARCHIVO

Familiares solicitaron una ambulancia al encontrarla inconsciente; presentaba múltiples lesiones y fue trasladada al Semefo para determinar oficialmente la causa del fallecimiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una serie de lesiones sufridas al interior de su propia vivienda terminó por costarle la vida a una mujer de 64 años, quien fue localizada inconsciente por sus familiares en la colonia Tierra y Esperanza, en Piedras Negras.

La víctima fue identificada como Griselda ¨N¨. El accidente ocurrió durante la mañana del lunes 2 de noviembre, en un domicilio ubicado sobre la calle Monte Albán, cerca del plantel Cecytec.

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De acuerdo con los primeros reportes, la mujer realizaba algunas actividades en su casa cuando presuntamente sufrió una caída por las escaleras. Al percatarse de lo sucedido, sus familiares solicitaron una ambulancia para que recibiera atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al inmueble y realizaron una valoración; sin embargo, confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que agentes de investigación acudieron para tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se indicó que la mujer presentaba múltiples lesiones, entre ellas fracturas y un golpe en la cabeza. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicaría la necropsia para establecer oficialmente la causa de muerte.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió la caída y descartar cualquier otra condición que pudiera haber influido en el fallecimiento.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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