Mujer de EU es internada en hospital de Piedras Negras tras volcadura de razer

Piedras Negras
/ 27 diciembre 2025
    Mujer de EU es internada en hospital de Piedras Negras tras volcadura de razer
    Fue trasladada de urgencia a un hospital de Piedras Negras. FOTO: ESPECIAL

La unidad volcó de manera aparatosa durante una maniobra

Una mujer de Estados Unidos, identificada como Laura “N”, fue trasladada de urgencia en estado grave a un hospital de Piedras Negras, luego de sufrir una volcadura mientras conducía un vehículo tipo razer en el municipio de Guerrero, Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró la noche del viernes, cuando la mujer circulaba a bordo de la unidad todoterreno y, al realizar una maniobra, perdió el control del vehículo, lo que provocó que volcara de manera aparatosa. Tras el percance, el razer habría caído encima de la conductora, ocasionándole lesiones de consideración.

Personas que se encontraban en el área solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que la mujer fue auxiliada y trasladada de inmediato a un hospital de Piedras Negras para recibir atención médica especializada. Al ingresar al nosocomio, su estado de salud fue reportado como crítico, por lo que permanece bajo estricta vigilancia médica.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias exactas del accidente ni si la víctima viajaba acompañada al momento del percance. Tampoco se ha informado si portaba equipo de seguridad al conducir el vehículo recreativo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la Policía Civil Coahuila, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del accidente, con el objetivo de integrar el informe oficial y deslindar responsabilidades.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al conducir vehículos todoterreno, especialmente durante actividades recreativas, ya que este tipo de unidades puede representar un alto riesgo en caso de perder el control, sobre todo durante maniobras bruscas o en terrenos irregulares.

Temas


Accidentes
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

