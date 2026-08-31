Mujer resulta lesionada tras ataque de perra PitBull en Piedras Negras; la reportan estable de salud

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Piedras Negras
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    Mujer resulta lesionada tras ataque de perra PitBull en Piedras Negras; la reportan estable de salud
    El ataque ocurrió cerca del campo de Gotcha Ángel Negro, en el sector de la colonia Los Arcos, de Piedras Negras. CORTESÍA

La propietaria del animal asegura que estaba fuera de la ciudad y que el negocio permanecía cerrado cuando ocurrió el incidente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La mordedura que sufrió una mujer este lunes, mientras caminaba por la avenida Román Cepeda, en Piedras Negras, Coahuila, derivó en una controversia alrededor del negocio Ángel Negro Gotcha Paintball PN, luego de que la propietaria del establecimiento emitiera una aclaración para rechazar parte de los señalamientos difundidos tras el incidente.

El ataque ocurrió cuando la mujer transitaba por el sector cercano al establecimiento. De acuerdo con el reporte inicial, una perrita tipo pitbull habría salido del lugar y la alcanzó en una pierna, provocándole una mordedura superficial.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar a la afectada y determinaron que la lesión no ponía en riesgo su vida. También se recomendó valoración médica y atención preventiva relacionada con la exposición a una mordedura de animal.

Tras el hecho comenzaron a circular versiones sobre una supuesta negativa para hacerse cargo de los daños. Incluso se señaló que la afectada habría recibido como respuesta que, si quería denunciar, lo hiciera.

Sin embargo, la propietaria del campo de gotcha, a través de su página de Facebook, negó categóricamente haber pronunciado esa frase o haber tenido contacto con la mujer. En su aclaración aseguró que al momento del incidente se encontraba fuera de Piedras Negras y que las instalaciones estaban cerradas.

La responsable confirmó un elemento relevante: la perrita involucrada sí había sido adoptada recientemente, apenas unas semanas antes, y se encontraba en las instalaciones del establecimiento.

La propietaria sostuvo que su intención no es minimizar la mordedura ni evadir responsabilidades, sino aclarar que no puede atribuírsele una conversación que, afirma, nunca ocurrió.

También manifestó disposición para revisar objetivamente la información disponible y llegar a una solución razonable conforme a los hechos que puedan comprobarse.

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“No pretendo evadir mi responsabilidad como propietaria ni minimizar lo sucedido. Mi intención es únicamente aclarar los hechos y dejar establecido que no puedo ser señalada por declaraciones que nunca realicé, particularmente cuando existen circunstancias objetivas que demuestran que yo no me encontraba en el lugar ni en la ciudad al momento del incidente”, publicó la propietaria en sus redes sociales.

Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre alguna sanción, procedimiento contra el establecimiento o determinación definitiva respecto a la responsabilidad por la mordedura.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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