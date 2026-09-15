Nava, Coahuila, acelera su actividad industrial con más tractocamiones y empleos

NAVA, COAH.- El crecimiento industrial y el incremento en el movimiento de carga pesada en la zona conurbada de Piedras Negras y Nava han impulsado una mayor actividad comercial y de servicios, señaló Gerardo de Hoyos Almazán, gerente de la estación de servicio Valo, quien destacó el flujo constante de tractocamiones, transporte de personal y turismo que transita por esta región fronteriza. De Hoyos explicó que la presencia y expansión de empresas cercanas, entre ellas Coca-Cola, Constellation Brands y Smurfit, han contribuido a elevar el flujo vehicular, especialmente de unidades de carga que utilizan las vías de comunicación locales para trasladar mercancías hacia diversos destinos y realizar cruces hacia Estados Unidos.

El empresario detalló que este dinamismo se refleja directamente en la estación de servicio, la cual atiende a operadores y unidades procedentes de distintos puntos, así como a automovilistas particulares y turistas que viajan entre México y Estados Unidos. Asimismo, afirmó que el crecimiento de la región es innegable y que se proyecta la llegada de nuevas empresas y proyectos industriales. Ante el incremento del transporte pesado, la estación Valo prevé mejorar y acondicionar su área de estacionamiento para tractocamiones, con el fin de brindar a los operadores mejores condiciones de comodidad, descanso y seguridad durante sus trayectos.

De Hoyos recordó que el complejo ubicado en Nava está próximo a cumplir tres años de operaciones el próximo 9 de octubre, y consideró que, por sus características, capacidad y nivel de movimiento, se ha consolidado como uno de los establecimientos líderes en su tipo en la zona norte de Coahuila. En cuanto al futuro de la empresa, adelantó que existen diversas iniciativas en distintas etapas, algunas listas para iniciar y otras ya en desarrollo. También se analiza la posibilidad de expandir su presencia hacia el municipio de Acuña, el cual registra un importante desarrollo industrial, aunque por ahora la prioridad es consolidar las operaciones actuales en Nava. Finalmente, destacó el impacto directo de la actividad empresarial en la generación de empleo. Detalló que tan solo la estación provee fuentes laborales para unas 40 familias, mientras que las empresas hermanas suman aproximadamente 500 empleos directos, cifras a las que se sumará la demanda derivada del transporte pesado, el transporte de personal y el turismo ante los nuevos proyectos en puerta para la región.

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