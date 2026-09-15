El transporte de carga crece en Piedras Negras, pero enfrenta retos por costos y escasez de unidades: TGM
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El crecimiento de empresas de transporte genera empleos en Piedras Negras, aunque persisten retos por costos y falta de unidades
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El sector transporte en Piedras Negras registra un notable crecimiento impulsado por la llegada de nuevas empresas y la creación de empleos especializados; sin embargo, enfrenta importantes desafíos relacionados con los costos operativos y la escasez de unidades.
Así lo señaló Humberto Leonel Moreno Vázquez, fundador de TGM (Transcarga y Ganado Moreno), durante su participación en el primer evento de exhibición de tractocamiones clásicos realizado en la ciudad. El empresario destacó que este tipo de espacios permiten visibilizar la relevancia del transporte de carga en la región y anticipó una excelente respuesta tanto de la ciudadanía como del gremio.
Durante la exhibición, el público pudo conocer de cerca los procesos diarios del sector a través de diversas actividades técnicas, como el desarmado y armado de un motor Cummins, así como trabajos especializados en inyectores y bombas de inyección.
Moreno Vázquez subrayó que la expansión de empresas de transporte y servicios afines ha detonado la economía fronteriza, abriendo fuentes de empleo para mecánicos y personal técnico calificado.
Asimismo, destacó que esta actividad fomenta el empleo formal.
“Los trabajadores de los talleres y empresas relacionadas cuentan con prestaciones como seguridad social e Infonavit, lo que representa una fuente de bienestar y estabilidad para numerosas familias de la región”, indicó.
A pesar del dinamismo, el empresario advirtió que los transportistas enfrentan un escenario complejo debido a las condiciones del mercado nacional. Señaló que existen dificultades para asegurar