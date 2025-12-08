Navidad sin culpas: nutrióloga de Piedras Negras llama a disfrutar con equilibrio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La nutrióloga América Sánchez de la Cruz llamó a enfrentar las celebraciones navideñas con equilibrio y sin perder de vista los hábitos saludables, especialmente para quienes comenzaron recientemente un proceso de cambio alimentario.

“Las fiestas representan apenas cuatro o cinco comidas más abundantes de lo habitual; conviene relativizar su impacto y vigilar nuestras emociones”, señaló la especialista, quien recordó que disfrutar las fiestas “no implica rebasar los límites de saciedad”.

