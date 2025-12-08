Navidad sin culpas: nutrióloga de Piedras Negras llama a disfrutar con equilibrio

Piedras Negras
/ 8 diciembre 2025
    Navidad sin culpas: nutrióloga de Piedras Negras llama a disfrutar con equilibrio
    Especialista recomienda afrontar las celebraciones navideñas con equilibrio y sin perder de vista los hábitos saludables. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Sánchez de la Cruz pide relativizar el impacto de las comidas navideñas y mantener hábitos sin presiones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La nutrióloga América Sánchez de la Cruz llamó a enfrentar las celebraciones navideñas con equilibrio y sin perder de vista los hábitos saludables, especialmente para quienes comenzaron recientemente un proceso de cambio alimentario.

“Las fiestas representan apenas cuatro o cinco comidas más abundantes de lo habitual; conviene relativizar su impacto y vigilar nuestras emociones”, señaló la especialista, quien recordó que disfrutar las fiestas “no implica rebasar los límites de saciedad”.

$!América Sánchez de la Cruz recomienda disfrutar las cenas navideñas sin perder el equilibrio.
América Sánchez de la Cruz recomienda disfrutar las cenas navideñas sin perder el equilibrio. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Sánchez de la Cruz invitó a replantear expectativas en esta temporada, sobre todo cuando el objetivo es perder peso. Recomienda enfocarse en una alimentación flexible y en metas realistas para evitar frustraciones. “La tolerancia a la frustración se construye con expectativas y objetivos alcanzables”, puntualizó.

Otro desafío común, añadió, es enfrentar los comentarios de familiares o amigos sobre lo que se puede o no comer durante las cenas. Frente a ello, sugiere responder con humor y sin tensión: “Si no hay veneno, puedes comer de todo, como cualquiera”.

La nutrióloga subrayó que, con una actitud equilibrada y sin miedo a la mesa, es posible disfrutar plenamente de los platillos navideños y concentrarse en lo más importante: celebrar en paz y en familia.

