Obispo de Piedras Negras llama a la solidaridad ante crisis laboral en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El obispo de Piedras Negras, Alfonso Miranda Guardiola, exhortó a la población a mantener la solidaridad y el ánimo frente a la complicada situación laboral que atraviesan diversas regiones de Coahuila, consecuencia –dijo– de políticas internacionales que han impactado directamente en la economía nacional.

El jerarca católico advirtió que la pérdida de empleos afecta no solo a una zona en particular, sino a múltiples municipios del estado, por lo que consideró indispensable que la sociedad permanezca unida y dispuesta a apoyarse mutuamente.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: amparo del 31 de enero podría reabrir caso de Elisa Loyo tras 17 años

Entre las localidades más golpeadas mencionó Ramos Arizpe, Monclova, Estesorillo, Barroterán, la región Carbonífera, así como Piedras Negras y Acuña, donde numerosas familias resienten la reducción de ingresos.

Miranda Guardiola lamentó que la problemática, antes concentrada en la región Carbonífera, se haya extendido a otras áreas del estado, evidenciando una crisis económica que requiere atención y corresponsabilidad social.

El obispo señaló que recientemente se han registrado recortes de jornadas y paros técnicos en distintas empresas, lo que incrementa la incertidumbre entre trabajadores y sus familias, especialmente en ciudades fronterizas como Piedras Negras.

Ante este panorama, pidió a la ciudadanía evitar el despilfarro de recursos y mantener una actitud solidaria, apoyando a quienes enfrentan mayores dificultades y fortaleciendo los lazos comunitarios.

Finalmente, reiteró que su llamado busca fomentar la empatía y el respaldo mutuo, subrayando que solo mediante la unión y la solidaridad será posible superar los retos económicos que hoy afectan a Coahuila.