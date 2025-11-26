Obtiene libertad ‘El Mataperros’ tras pagar fianza en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Gerardo Humberto “N”, identificado públicamente como “El Mataperros”, quedó en libertad el lunes luego de que un juez autorizara la aplicación de un acto equivalente dentro del proceso penal que enfrenta por el delito de crueldad animal, en Piedras Negras. El beneficio fue otorgado tras el depósito de una fianza, mecanismo permitido por la legislación debido a la naturaleza del caso.

La detención del imputado ocurrió la semana pasada en la colonia Suterm, donde agentes lograron ubicarlo después de mantenerse prófugo durante más de siete años. El mandamiento judicial en su contra derivó de hechos registrados en diciembre de 2018, cuando se le acusó de causar la muerte de un perro utilizando un arma blanca. Desde entonces, el hombre permanecía evadido hasta que fue localizado en el cruce de las calles Tasco y Micare.

Tras su captura, fue presentado ante la autoridad judicial y posteriormente vinculado a proceso. Sin embargo, debido a que el delito contempla penas relativamente bajas, su defensa solicitó una medida alterna, entre ellas la suspensión condicional del proceso o un acto equivalente sustentado en el pago de una garantía económica. El juez consideró procedente la petición, lo que permitió que el imputado abandonara el centro penitenciario y continuara su proceso en libertad.

Antes de obtener el beneficio, Gerardo Humberto permanecía bajo prisión preventiva mientras se desarrollaba la investigación complementaria. Con el depósito de la fianza, se modificaron las medidas cautelares y quedó obligado a acudir a cada audiencia programada mientras avanza hacia la etapa de resolución.

La Fiscalía General del Estado confirmó que la liberación fue autorizada bajo los criterios legales vigentes. Señaló además que estas medidas pueden solicitarse en cualquier momento posterior a la vinculación a proceso, siempre y cuando el delito lo permita.

Pese a que la ley establece que la sanción por crueldad animal puede alcanzar varios años de prisión en caso de sentencia condenatoria, el tiempo transcurrido desde los hechos podría otorgar beneficios adicionales en el desarrollo del procedimiento. En la etapa intermedia, el Ministerio Público solicitará fecha para la emisión de sentencia, momento en el que se determinará la situación jurídica definitiva del acusado.

El caso generó reacciones entre colectivos protectores de animales en la región, quienes consideran que la salida del imputado deja inconformidad respecto al alcance de las sanciones aplicables por este tipo de conductas. Mientras tanto, Gerardo “N” continúa obligado a comparecer ante la autoridad y cumplir con las condiciones impuestas mientras el proceso se mantiene abierto.

(Con información de medios locales)