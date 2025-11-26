Rescatan a migrante hondureña retenida en Piedras Negras; hay dos detenidos

Piedras Negras
/ 26 noviembre 2025
    Rescatan a migrante hondureña retenida en Piedras Negras; hay dos detenidos
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal ingresaron al domicilio señalado como casa de seguridad. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Las autoridades investigan si los detenidos forman parte de una red que opera casas de seguridad en colonias cercanas al río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer originaria de Honduras fue rescatada la tarde de ayer martes en Piedras Negras, luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal localizaron el domicilio donde permanecía privada de la libertad. El operativo se desarrolló en la colonia Morelos, sector cercano al bordo del río Bravo, tras una denuncia que alertaba que la víctima pedía auxilio desde el interior de una vivienda.

De acuerdo con la información recopilada por la autoridad investigadora, familiares de la mujer habían reportado desde su país que recibían exigencias de dinero por parte de quienes la mantenían retenida. Esa comunicación permitió ubicar el inmueble señalado como casa de seguridad y activar la intervención policial. Al ingresar, los agentes confirmaron que la joven migrante se encontraba contra su voluntad dentro del domicilio.

En el lugar fueron detenidos Javier Francisco “N”, de 55 años, y Karen Emely “N”, de 21 años, quienes presuntamente participaban en la privación de la libertad de la migrante. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, que contará con un plazo de 48 horas para definir su situación jurídica. La detención ocurrió en flagrancia y la mujer fue puesta a salvo sin que se reportaran lesiones.

Las primeras indagatorias apuntan a que los detenidos formarían parte de un grupo dedicado al tráfico de personas, actividad que implica retener a migrantes y exigir dinero a sus familias a cambio de permitirles continuar su trayecto hacia Estados Unidos.

El operativo en la colonia Morelos permitió no solo la liberación de la mujer hondureña, sino también la detención de dos personas presuntamente implicadas en este esquema. Las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas y para identificar el alcance de la red criminal en la zona.

(Con información de medios locales)

Temas


Detenciones
Seguridad
Migrantes

Localizaciones


Piedras Negras

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

