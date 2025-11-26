Rescatan a migrante hondureña retenida en Piedras Negras; hay dos detenidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer originaria de Honduras fue rescatada la tarde de ayer martes en Piedras Negras, luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal localizaron el domicilio donde permanecía privada de la libertad. El operativo se desarrolló en la colonia Morelos, sector cercano al bordo del río Bravo, tras una denuncia que alertaba que la víctima pedía auxilio desde el interior de una vivienda.

De acuerdo con la información recopilada por la autoridad investigadora, familiares de la mujer habían reportado desde su país que recibían exigencias de dinero por parte de quienes la mantenían retenida. Esa comunicación permitió ubicar el inmueble señalado como casa de seguridad y activar la intervención policial. Al ingresar, los agentes confirmaron que la joven migrante se encontraba contra su voluntad dentro del domicilio.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila registra más de 19 mil agresores seriales de mujeres cada año

En el lugar fueron detenidos Javier Francisco “N”, de 55 años, y Karen Emely “N”, de 21 años, quienes presuntamente participaban en la privación de la libertad de la migrante. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, que contará con un plazo de 48 horas para definir su situación jurídica. La detención ocurrió en flagrancia y la mujer fue puesta a salvo sin que se reportaran lesiones.

Las primeras indagatorias apuntan a que los detenidos formarían parte de un grupo dedicado al tráfico de personas, actividad que implica retener a migrantes y exigir dinero a sus familias a cambio de permitirles continuar su trayecto hacia Estados Unidos.

El operativo en la colonia Morelos permitió no solo la liberación de la mujer hondureña, sino también la detención de dos personas presuntamente implicadas en este esquema. Las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas y para identificar el alcance de la red criminal en la zona.

(Con información de medios locales)