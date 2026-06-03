Olor fétido revela hallazgo de hombre sin vida en Piedras Negras

La movilización de corporaciones de seguridad se registró durante la tarde del martes en un domicilio ubicado sobre la calle Santiago Treviño, luego de que un vecino reportara una situación inusual relacionada con el inmueble.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un fuerte olor que emanaba de una vivienda en la colonia Hacienda de Luna derivó en el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 49 años, cuyo fallecimiento habría ocurrido varios días antes de ser localizado, en Piedras Negras.

De acuerdo con las primeras indagatorias, César ¨N¨ alertó a la hija del residente sobre los olores fétidos que provenían de la propiedad. Tras recibir la llamada, Yulisa Edith ¨N¨ acudió al lugar y, al observar por el portón, descubrió a su padre inmóvil en el patio principal.

La víctima fue identificada como Víctor ¨N¨, de 49 años. Al arribar las autoridades confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que se estableció que tenía más de tres días de haber fallecido.

Durante las diligencias, la hija informó a los investigadores que su padre vivía solo y que la última ocasión en que tuvo contacto con él fue durante la noche del sábado. También señaló que padecía hipertensión y enfrentaba problemas relacionados con el consumo de sustancias ilícitas.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena para recabar indicios y documentar las condiciones en las que fue localizado el cuerpo.

Posteriormente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se llevará a cabo la necropsia correspondiente para establecer de manera oficial la causa de la muerte.

Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras concluyen los estudios periciales y ministeriales relacionados con el caso.

(Con información de medios locales)