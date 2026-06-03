Olor fétido revela hallazgo de hombre sin vida en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Olor fétido revela hallazgo de hombre sin vida en Piedras Negras
    El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde especialistas llevarán a cabo la necropsia de ley para determinar de manera oficial las causas del fallecimiento. ARCHIVO

La necropsia de ley será clave para establecer si el fallecimiento ocurrió por causas naturales o si existió alguna otra circunstancia relacionada con la muerte del hombre de 49 años

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un fuerte olor que emanaba de una vivienda en la colonia Hacienda de Luna derivó en el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 49 años, cuyo fallecimiento habría ocurrido varios días antes de ser localizado, en Piedras Negras.

La movilización de corporaciones de seguridad se registró durante la tarde del martes en un domicilio ubicado sobre la calle Santiago Treviño, luego de que un vecino reportara una situación inusual relacionada con el inmueble.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/detienen-a-medico-acusado-de-violacion-en-piedras-negras-OA21127823

De acuerdo con las primeras indagatorias, César ¨N¨ alertó a la hija del residente sobre los olores fétidos que provenían de la propiedad. Tras recibir la llamada, Yulisa Edith ¨N¨ acudió al lugar y, al observar por el portón, descubrió a su padre inmóvil en el patio principal.

La víctima fue identificada como Víctor ¨N¨, de 49 años. Al arribar las autoridades confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que se estableció que tenía más de tres días de haber fallecido.

Durante las diligencias, la hija informó a los investigadores que su padre vivía solo y que la última ocasión en que tuvo contacto con él fue durante la noche del sábado. También señaló que padecía hipertensión y enfrentaba problemas relacionados con el consumo de sustancias ilícitas.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena para recabar indicios y documentar las condiciones en las que fue localizado el cuerpo.

Posteriormente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se llevará a cabo la necropsia correspondiente para establecer de manera oficial la causa de la muerte.

Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras concluyen los estudios periciales y ministeriales relacionados con el caso.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Diles que yo no fui

Diles que yo no fui
true

La trampa de la soberanía
true

POLITICÓN: ¿Votar por uno y que legisle otro? La polémica que rodea a las candidaturas del PRI Coahuila
Mota-Engil México ha participado en obras de infraestructura como el Tren Maya o el monorriel de Monterrey, incrementando sus ingresos en más del 800% en 10 años.

Destaca saltillense Onésimo Flores Dewey en las 500 empresas más importantes de México
Un carrito abandonado basta para alterar el sentido de un estacionamiento vacío: la luz sigue encendida, las columnas siguen en pie, pero el lugar ya no parece esperar autos, sino algo más.

Backrooms en Saltillo, espacios donde lo cotidiano se vuelve inquietante
Chris Carter llegó a 10 jonrones en la temporada al castigar el pitcheo regiomontano con un vuelacercas de dos anotaciones.

Sultanes vs Saraperos: Monterrey remonta y gana un juego de locura por 11-10
Los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal son investigados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con crimen organizado y huachicol.

EU investiga a Alfonso Durazo y Américo Villarreal por presuntos vínculos con el crimen organizado
Conflicto en los mares de Irán

Estados Unidos destruye buque con dirección a Irán en pleno acuerdo de paz