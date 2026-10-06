Pagan detenidos su sanción a ‘escobazos’, en Zaragoza, Coahuila

El director de Seguridad Pública Municipal, Yahir Valdés, informó que el Mando Coordinado dio seguimiento a los infractores mientras realizaban las horas de labor social que les fueron asignadas.

ZARAGOZA, COAH.- Diez personas que se encontraban detenidas por cometer faltas administrativas cumplieron su sanción mediante labores de limpieza y mantenimiento en calles de Zaragoza , Coahuila, como parte de una medida que transforma las horas de arresto en trabajo en beneficio de la comunidad.

“Dimos seguimiento a 10 personas que se encontraban detenidas por faltas administrativas, quienes cumplieron con las horas de labor social asignadas, mediante trabajos de limpieza y mantenimiento en diferentes calles del municipio”, explicó el jefe policiaco.

Las labores incluyeron barrido, recolección de residuos y mantenimiento en diferentes puntos de la vía pública, con lo que la sanción administrativa se convirtió también en una acción directa para mejorar las condiciones de los espacios utilizados diariamente por los habitantes.

Durante la jornada, los participantes portaron chalecos de alta visibilidad para reducir riesgos mientras trabajaban en zonas cercanas al tránsito vehicular. Elementos del Mando Coordinado permanecieron en el lugar para brindar vigilancia preventiva y supervisar el cumplimiento de las horas establecidas.

Una vez terminadas las labores y cubierto el periodo determinado por la autoridad, las 10 personas fueron puestas en libertad. Seguridad Pública informó que las actividades concluyeron sin incidentes.

La aplicación de trabajo comunitario representa una alternativa a permanecer únicamente bajo arresto por infracciones administrativas, al permitir que quienes incumplen disposiciones municipales contribuyan mediante acciones de utilidad colectiva.