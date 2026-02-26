Pago de derechos vehiculares alcanza 21% en Piedras Negras; premios incentivan cumplimiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El administrador de la Oficina de Recaudación de Rentas, Miguel García Figueroa, informó que el cumplimiento en el pago de derechos vehiculares en Piedras Negras registra un avance del 21.45 %, lo que equivale a más de 18 mil contribuyentes que ya realizaron su trámite correspondiente al ejercicio 2026.

El funcionario destacó que quienes estén al corriente participarán en un sorteo programado para abril en Saltillo. “El gobernador del estado sorteará dos casas nuevas —una en Torreón y otra en Saltillo—, además de 15 vehículos último modelo de la marca Hyundai y 40 premios de 50 mil pesos”, explicó García Figueroa. Los premios se distribuirán por regiones para asegurar ganadores en cada oficina de recaudación.

Respecto a los plazos, recordó que el 31 de marzo es la fecha límite tanto para participar en el sorteo como para realizar el pago sin recargos. “A partir del 1 de abril comienzan los recargos en el tema de derechos vehiculares”, advirtió.

En cuanto al impuesto sobre nóminas, señaló que el cumplimiento es puntual. “Los causantes saben que deben pagar a más tardar el día 17 de cada mes. Quienes no lo hacen son requeridos de inmediato por el área de ejecución”, comentó, aclarando que los casos de incumplimiento son mínimos y, en ocasiones, se deben a retrasos en operaciones bancarias.

Actualmente, la entidad cuenta con más de 3 mil contribuyentes registrados en el impuesto sobre nóminas, cifra que sigue en aumento conforme se abren nuevos negocios en la ciudad. “Estamos en constante vigilancia, recorriendo centros comerciales y zonas de comercio para invitar a los empresarios a inscribirse en el padrón”, detalló.

García Figueroa subrayó que estas acciones buscan no solo garantizar el cumplimiento fiscal, sino también fortalecer el desarrollo del estado mediante los recursos recaudados. Además, resaltó que incentivos como el sorteo de premios fomentan una cultura de responsabilidad entre los contribuyentes de Piedras Negras.