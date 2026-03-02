‘Parecen campos de concentración’: Obispo de Piedras Negras compara centros de detención en EU

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 2 marzo 2026
    ‘Parecen campos de concentración’: Obispo de Piedras Negras compara centros de detención en EU
    Los centros de detención de migrantes en el vecino país pueden compararse con los campos de concentración de Auschwitz durante el Holocausto. Archivo

Este señalamiento busca sacudir la conciencia social ante lo que el clero considera una vulneración sistemática permitida por las autoridades

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Tras la reunión de obispos del sur de Texas y del norte de México, monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola advirtió sobre la grave crisis migratoria que se vive en Estados Unidos, calificándola como una situación alarmante.

El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, quien participó en el encuentro celebrado en El Paso, Texas, señaló que los centros de detención de migrantes en el vecino país pueden compararse con los campos de concentración de Auschwitz durante el Holocausto.

TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras: renuevan mesa directiva de la UGRC tras el fallecimiento de Abel Ayala Flores

“El problema migratorio es muy preocupante. Se trata de una vulneración sistemática de los derechos humanos fundamentales. Es muy triste la realidad que enfrentan, pues son detenidos sin considerar su dignidad humana”, expresó el prelado.

Miranda Guardiola subrayó que esta realidad es desconocida para gran parte de la sociedad y urgió a visibilizarla. “Son carpas que reciben entre 3 y 5 mil migrantes sin ningún tipo de acondicionamiento digno para el ser humano”, denunció, al tiempo que señaló que dichas instalaciones no cumplen con estándares adecuados para albergar personas.

Ante la falta de defensores de los derechos de los migrantes, el cuerpo episcopal acordó difundir estos testimonios con el objetivo de impulsar cambios y generar conciencia sobre la crisis humanitaria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Migrantes

Localizaciones


Estados Unidos
Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La postura de Sheinbaum

La postura de Sheinbaum
true

Estafa mujer ramosarizpense a 18 saltillenses con relojes falsos
Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma

Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma
Punto de la orilla donde civiles intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar tras extraer el cuerpo del fondo.

Identifican a joven que murió ahogado en la cascada El Salto de Arteaga
El sondeo indica que el 82 por ciento de los encuestados calificó como “bien” o “muy bien” el operativo implementado para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho.

Repunta aprobación de Sheinbaum tras operativo contra ‘El Mencho’
Adiós. Las cenizas del productor quedaron depositadas en Saltillo, ciudad que siempre llevó en el corazón.

Saltillo da el último adiós a Pedro Torres; sus cenizas descansan en su ciudad natal
true

México combate al narcotráfico en una cuerda floja de terror
Con los cepillos de dientes, por ejemplo, puedes optar por mangos de bambú, que pueden reducir los residuos plásticos

¿Debo preocuparme por el plástico de mi cepillo y mi hilo dental?