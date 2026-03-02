‘Parecen campos de concentración’: Obispo de Piedras Negras compara centros de detención en EU

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Tras la reunión de obispos del sur de Texas y del norte de México, monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola advirtió sobre la grave crisis migratoria que se vive en Estados Unidos, calificándola como una situación alarmante.

El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, quien participó en el encuentro celebrado en El Paso, Texas, señaló que los centros de detención de migrantes en el vecino país pueden compararse con los campos de concentración de Auschwitz durante el Holocausto.

“El problema migratorio es muy preocupante. Se trata de una vulneración sistemática de los derechos humanos fundamentales. Es muy triste la realidad que enfrentan, pues son detenidos sin considerar su dignidad humana”, expresó el prelado.

Miranda Guardiola subrayó que esta realidad es desconocida para gran parte de la sociedad y urgió a visibilizarla. “Son carpas que reciben entre 3 y 5 mil migrantes sin ningún tipo de acondicionamiento digno para el ser humano”, denunció, al tiempo que señaló que dichas instalaciones no cumplen con estándares adecuados para albergar personas.

Ante la falta de defensores de los derechos de los migrantes, el cuerpo episcopal acordó difundir estos testimonios con el objetivo de impulsar cambios y generar conciencia sobre la crisis humanitaria.