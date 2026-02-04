Paros técnicos y despidos agravan crisis laboral en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Piedras Negras enfrenta un escenario laboral adverso marcado por la pérdida de empleos y paros técnicos en diversas empresas, lo que ha impactado de manera directa la economía de cientos de familias, advirtió César Isidro De los Santos Villarreal.

Señaló que esta problemática no es reciente, sino que se ha venido arrastrando desde hace varios meses.

Recordó que durante septiembre se registró la creación de más de mil empleos, lo que representó un impulso significativo para la economía local. No obstante, ese avance se vio opacado por la pérdida de alrededor de 200 plazas tras la salida de la empresa Little Hughes.

A esta situación se suman los paros técnicos en distintas compañías, entre ellas Cielo de Cruz, los cuales han generado incertidumbre entre los trabajadores al afectar directamente sus ingresos y su estabilidad laboral.

De los Santos Villarreal subrayó que la disminución de inversiones y el cierre constante de empresas han agravado el panorama económico de la ciudad.

En este contexto, afirmó que los trabajadores requieren empleos dignos, estables y bien remunerados, pero para ello es indispensable generar condiciones favorables para el sector empresarial.

Finalmente, hizo un llamado al gobierno federal para implementar incentivos y apoyos que permitan a las empresas mantenerse y crecer, ya que sin estos estímulos será difícil atraer nuevas inversiones o conservar las existentes, lo que podría derivar en una mayor afectación social en Piedras Negras.