Piedras Negras: actualizan guías alimentarias para promover una alimentación saludable

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    Piedras Negras: actualizan guías alimentarias para promover una alimentación saludable
    Mariana Valdés, nutrióloga de la Jurisdicción Sanitaria Uno, informó sobre la actualización de las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Durante esta semana se actualizarán las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para fortalecer la orientación nutricional y la prevención de enfermedades

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante la presente semana se actualizarán las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles, herramientas clave para fortalecer la orientación familiar hacia mejores hábitos nutricionales, informó Mariana Valdés, nutrióloga de la Jurisdicción Sanitaria Uno.

La especialista explicó que este lanzamiento forma parte de un proceso iniciado en 2025 y representa la segunda modificación de estas pautas tras la realizada en 2023, con el propósito central de dotar al personal médico de información vigente para optimizar la atención a los pacientes.

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Las recomendaciones están dirigidas a profesionales de la salud —médicos, enfermeros y nutriólogos—, quienes podrán emplearlas tanto en consulta clínica como en jornadas de asesoría comunitaria para fomentar prácticas de consumo consciente.

Entre los ejes principales destacan:

Mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida.

Fomentar la actividad física constante.

Adoptar una dieta variada basada en cereales integrales y leguminosas.

Moderar el consumo de carnes procesadas o embutidos y evitar la ingesta diaria de carnes rojas, priorizando alternativas magras como pollo y pescado.

Regular el consumo de alcohol y otros hábitos que impactan de forma directa en el bienestar integral.

Mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida.

Valdés destacó que la meta final de esta actualización es que la población no solo identifique los alimentos adecuados, sino que logre incorporar cambios sostenibles a su vida cotidiana para prevenir enfermedades y consolidar estilos de vida saludables.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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