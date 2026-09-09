Piedras Negras: actualizan guías alimentarias para promover una alimentación saludable

La especialista explicó que este lanzamiento forma parte de un proceso iniciado en 2025 y representa la segunda modificación de estas pautas tras la realizada en 2023, con el propósito central de dotar al personal médico de información vigente para optimizar la atención a los pacientes.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante la presente semana se actualizarán las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles, herramientas clave para fortalecer la orientación familiar hacia mejores hábitos nutricionales, informó Mariana Valdés, nutrióloga de la Jurisdicción Sanitaria Uno.

Las recomendaciones están dirigidas a profesionales de la salud —médicos, enfermeros y nutriólogos—, quienes podrán emplearlas tanto en consulta clínica como en jornadas de asesoría comunitaria para fomentar prácticas de consumo consciente.

Entre los ejes principales destacan:

Mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida.

Fomentar la actividad física constante.

Adoptar una dieta variada basada en cereales integrales y leguminosas.

Moderar el consumo de carnes procesadas o embutidos y evitar la ingesta diaria de carnes rojas, priorizando alternativas magras como pollo y pescado.

Regular el consumo de alcohol y otros hábitos que impactan de forma directa en el bienestar integral.

Mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida.

Valdés destacó que la meta final de esta actualización es que la población no solo identifique los alimentos adecuados, sino que logre incorporar cambios sostenibles a su vida cotidiana para prevenir enfermedades y consolidar estilos de vida saludables.