Piedras Negras: advierten mortalidad superior al 40% en casos graves de rickettsiosis

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    Piedras Negras: advierten mortalidad superior al 40% en casos graves de rickettsiosis
    La rickettsiosis se transmite a los seres humanos mediante la picadura de garrapatas; revisar frecuentemente a las mascotas forma parte de las medidas preventivas recomendadas. ARCHIVO

La frontera norte fue señalada como zona hiperendémica; el especialista llamó a buscar atención médica ante fiebre súbita y erupciones en la piel

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La fiebre manchada o rickettsiosis puede alcanzar una mortalidad superior al 40 por ciento en casos graves cuando no se detecta y atiende oportunamente, advirtió Jack Noé Salto Quintal, médico infectólogo, internista y consultor de los CDC, durante un taller dirigido a estudiantes y profesionales de la salud en Piedras Negras.

El especialista explicó que este padecimiento es una zoonosis transmitida a los seres humanos mediante la picadura de garrapatas. Entre sus principales síntomas mencionó fiebre súbita, erupciones o ronchas en la piel, dolor de cabeza y dolores musculares o articulares.

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Durante la capacitación, Salto Quintal señaló que en los meses de verano existe una mayor circulación de garrapatas y destacó la situación de la frontera norte de México, considerada una zona hiperendémica por la concentración de casos.

Según los datos expuestos por el infectólogo, 99.4 por ciento de las defunciones por esta enfermedad registradas en el país se concentra en esta región, por lo que enfatizó la importancia de reforzar las medidas preventivas y acelerar la detección de posibles casos.

Para disminuir el riesgo, recomendó revisar frecuentemente a las mascotas, especialmente en zonas con poco pelo, como las orejas y entre los dedos, además de evitar que perros y otros animales de compañía circulen libremente por terrenos con pasto o áreas donde pueda haber garrapatas.

También aconsejó revisar la ropa y la piel después de realizar actividades al aire libre y mantener limpios los espacios del hogar. Explicó que estos parásitos pueden esconderse entre acumulaciones de basura, madera y ropa vieja, así como en viviendas con pisos de tierra.

Ante la aparición de fiebre súbita acompañada de ronchas o exantema, Salto Quintal recomendó buscar valoración médica inmediata, particularmente cuando exista convivencia con perros o exposición reciente a zonas de riesgo, debido a que retrasar el tratamiento puede agravar el pronóstico de la enfermedad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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