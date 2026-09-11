Registra CAAD fuerte crecimiento en 2026 en atención a adolescentes en Piedras Negras

El comportamiento de las estadísticas muestra un incremento importante en la actividad del centro, ya que en marzo se contabilizaban 3 mil 241 atenciones durante el año.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Centro de Atención al Adolescente (CAAD) de Piedras Negras acumula en este 2026 9 mil 862 atenciones durante 2026, cifra que representa 85.3% de los 11 mil 559 servicios registrados durante todo 2025, de acuerdo con los reportes difundidos por el Gobierno Municipal este viernes, durante la presentación de los resultados, servicios y acciones que desarrolla este centro en beneficio de adolescentes y sus familias.

Desde entonces se han incorporado 6 mil 621 servicios, lo que evidencia un aumento considerable en la demanda y cobertura de las acciones dirigidas a adolescentes.

Pero además del crecimiento en el número de servicios, uno de los principales cambios se encuentra en la manera de intervenir. De las 9 mil 862 atenciones acumuladas en 2026, 6 mil 489 corresponden a terapias y servicios internos, mientras que 3 mil 373 son acciones externas.

Estas últimas representan aproximadamente 34% del total, es decir, prácticamente una de cada tres intervenciones se realiza fuera de las instalaciones del CAAD. El dato refleja una estrategia que busca ampliar la atención hacia otros espacios y acercar las acciones preventivas a adolescentes, familias y comunidades.

El centro atiende principalmente a jóvenes de entre 13 y 17 años y trabaja problemáticas relacionadas con conducta, ansiedad, consumo de sustancias, depresión e ideación suicida, entre otros factores que pueden afectar su desarrollo y entorno familiar.

Como parte de sus servicios también se desarrollan programas de orientación y acompañamiento, además de acciones dirigidas a madres y padres de familia. Entre las iniciativas se encuentran talleres psicoterapéuticos y programas enfocados en salud mental, resiliencia y desarrollo personal.