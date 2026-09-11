Registra CAAD fuerte crecimiento en 2026 en atención a adolescentes en Piedras Negras

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    Registra CAAD fuerte crecimiento en 2026 en atención a adolescentes en Piedras Negras
    El Centro de Atención al Adolescente (CAAD) de Piedras Negras, Coahuila, amplió este año sus servicios de atención psicológica, terapéutica y preventiva para jóvenes. ACORTESÍA

En nueve meses, el centro alcanzó 85% del volumen registrado durante todo 2025 y mantiene una estrategia de atención integral

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Centro de Atención al Adolescente (CAAD) de Piedras Negras acumula en este 2026 9 mil 862 atenciones durante 2026, cifra que representa 85.3% de los 11 mil 559 servicios registrados durante todo 2025, de acuerdo con los reportes difundidos por el Gobierno Municipal este viernes, durante la presentación de los resultados, servicios y acciones que desarrolla este centro en beneficio de adolescentes y sus familias.

El comportamiento de las estadísticas muestra un incremento importante en la actividad del centro, ya que en marzo se contabilizaban 3 mil 241 atenciones durante el año.

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Desde entonces se han incorporado 6 mil 621 servicios, lo que evidencia un aumento considerable en la demanda y cobertura de las acciones dirigidas a adolescentes.

Pero además del crecimiento en el número de servicios, uno de los principales cambios se encuentra en la manera de intervenir. De las 9 mil 862 atenciones acumuladas en 2026, 6 mil 489 corresponden a terapias y servicios internos, mientras que 3 mil 373 son acciones externas.

Estas últimas representan aproximadamente 34% del total, es decir, prácticamente una de cada tres intervenciones se realiza fuera de las instalaciones del CAAD. El dato refleja una estrategia que busca ampliar la atención hacia otros espacios y acercar las acciones preventivas a adolescentes, familias y comunidades.

El centro atiende principalmente a jóvenes de entre 13 y 17 años y trabaja problemáticas relacionadas con conducta, ansiedad, consumo de sustancias, depresión e ideación suicida, entre otros factores que pueden afectar su desarrollo y entorno familiar.

Como parte de sus servicios también se desarrollan programas de orientación y acompañamiento, además de acciones dirigidas a madres y padres de familia. Entre las iniciativas se encuentran talleres psicoterapéuticos y programas enfocados en salud mental, resiliencia y desarrollo personal.

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Otro indicador reportado para 2026 es que 6 mil 148 personas han sido beneficiadas directamente, mientras que el programa “Juntos por la vida” acumula mil 804 intervenciones mediante orientación psicológica gratuita las 24 horas.

Con el ritmo registrado hasta septiembre, el CAAD se encuentra a mil 697 atenciones de igualar el resultado alcanzado durante todo 2025. Si la tendencia continúa durante los últimos meses del año, el centro podría cerrar 2026 con un nuevo máximo de servicios, al tiempo que consolida un modelo que combina atención dentro de sus instalaciones con intervenciones preventivas fuera de ellas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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