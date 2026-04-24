Piedras Negras: Advierten riesgos del estrés crónico y promueven atención a la salud mental

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Piedras Negras
/ 24 abril 2026
    Piedras Negras: Advierten riesgos del estrés crónico y promueven atención a la salud mental
    El Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones recomienda atender la salud mental para que no derive en males físicos. ESPECIAL

La situación empeora con sedentarismo y malos hábitos alimenticios

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La coordinadora del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) alertaron sobre los efectos negativos del estrés prolongado en la salud, destacando la importancia de atender tanto el bienestar físico como emocional, informó Minerva Contreras.

La especialista que labora en la unidad de Piedras Negras, explicó que el aumento del cortisol, hormona que se eleva ante situaciones de estrés, puede generar diversos daños en el organismo cuando se mantiene de forma constante, especialmente si se combina con malos hábitos como la falta de sueño, una alimentación inadecuada y el sedentarismo.

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Indicó que estas condiciones pueden derivar en padecimientos graves, incluyendo enfermedades cardíacas y otros trastornos que afectan la calidad de vida de las personas, por lo que es fundamental identificar y atender los factores de riesgo a tiempo.

En ese sentido, subrayó la importancia de mantener una adecuada higiene del sueño, cuidar la alimentación y adoptar estrategias para el manejo del estrés, como actividades recreativas, descanso y espacios de esparcimiento.

Asimismo, señaló que existe la creencia errónea de que dormir menos aumenta la productividad, cuando en realidad esta práctica, sostenida a largo plazo, provoca afectaciones importantes en la salud física y mental.

La coordinadora destacó que el sector salud ya reconoce el impacto del estrés laboral, incluyendo el Síndrome de Burnout como un diagnóstico que requiere atención integral, tanto médica como psicológica.

Reiteró el llamado a la población para priorizar su salud mental y acudir a recibir atención especializada en caso de presentar síntomas relacionados con el estrés, con el fin de prevenir complicaciones a futuro.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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