Piedras Negras alista millonaria inversión para fortalecer al heroico cuerpo de bomberos de esa frontera

De acuerdo con lo informado por el Presidente Municipal, parte de las unidades ya fueron adquiridas y actualmente reciben adecuaciones antes de incorporarse a las labores de emergencia. El paquete también contempla nuevos uniformes y equipo especializado para los elementos, aunque todavía no se ha establecido una fecha definitiva para la entrega.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González anticipó que durante agosto se concretará un importante fortalecimiento para el Heroico Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras , mediante una inversión cercana a los 9 millones de pesos destinada a incorporar nuevo equipamiento y mejorar la capacidad operativa de la corporación.

El anuncio ocurre en un contexto de alta demanda para los cuerpos de emergencia. De acuerdo con cifras del propio Ayuntamiento, durante mayo y junio Bomberos y Protección Civil atendieron mil 479 servicios, lo que representó un incremento de 32.75 % respecto al mismo periodo de la administración anterior.

El fortalecimiento también se suma a inversiones realizadas previamente. En agosto de 2025, el Municipio incorporó una ambulancia totalmente equipada con un valor de 2.5 millones de pesos para reforzar la atención de emergencias.

Para 2026, el Ayuntamiento contempla además un presupuesto de 26.15 millones de pesos para el Heroico Cuerpo de Bomberos, dentro de una estrategia orientada a mejorar las condiciones de operación y respuesta ante incendios, accidentes y otras contingencias.

La inversión anunciada para agosto cobra relevancia ante las condiciones climáticas de la región, donde las altas temperaturas incrementan el riesgo de incendios en lotes baldíos y viviendas. Durante julio, Protección Civil reportó una disminución en incendios de casas habitación y basureros clandestinos, aunque advirtió que los siniestros en terrenos baldíos continúan presentándose con frecuencia.

Rodríguez González señaló que el objetivo es dotar a los elementos de mejores herramientas para responder a las emergencias y fortalecer una corporación que mantiene una presencia permanente en la atención de la población de Piedras Negras.