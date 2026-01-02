Piedras Negras apuesta al relevo generacional en su Policía Municipal

Piedras Negras
/ 2 enero 2026
    Piedras Negras apuesta al relevo generacional en su Policía Municipal
    Nuevos elementos se integran oficialmente a la Policía Municipal de Piedras Negras. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La incorporación de nuevos agentes busca mejorar tiempos de respuesta y fortalecer la prevención del delito

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Piedras Negras reforzó su estrategia de seguridad pública con la incorporación de nuevos elementos a la Policía Municipal, en una ceremonia que puso el acento en la profesionalización policial y la continuidad de un modelo que ha permitido mantener a la ciudad entre las más seguras del país.

La graduación de cadetes coincidió con el primer aniversario del actual gobierno municipal, lo que permitió a las autoridades destacar la consolidación de una política de seguridad basada en la prevención, la proximidad social y la coordinación interinstitucional.

Más que una celebración simbólica, el acto fue presentado como un relevo operativo que fortalece la capacidad de respuesta en colonias y sectores estratégicos.

$!La ceremonia coincidió con el primer aniversario de la actual administración municipal.
La ceremonia coincidió con el primer aniversario de la actual administración municipal. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Durante el evento, se subrayó que la estabilidad en los indicadores de seguridad no es producto de acciones improvisadas, sino de un trabajo sostenido que incluye capacitación constante, inversión en equipamiento y una relación cercana entre la corporación y la comunidad.

Las autoridades municipales señalaron que la incorporación de nuevos agentes permitirá mejorar los tiempos de atención a reportes ciudadanos y reforzar las labores preventivas, especialmente en zonas con mayor dinámica urbana.

En el marco del Día del Policía, también se reconoció la labor de los elementos en activo, así como el papel de sus familias, cuyo respaldo resulta fundamental ante los riesgos que implica la función policial. El mensaje central fue claro: la seguridad es una tarea permanente que exige disciplina, vocación y compromiso social.

