Piedras Negras apuesta al relevo generacional en su Policía Municipal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Piedras Negras reforzó su estrategia de seguridad pública con la incorporación de nuevos elementos a la Policía Municipal, en una ceremonia que puso el acento en la profesionalización policial y la continuidad de un modelo que ha permitido mantener a la ciudad entre las más seguras del país.

La graduación de cadetes coincidió con el primer aniversario del actual gobierno municipal, lo que permitió a las autoridades destacar la consolidación de una política de seguridad basada en la prevención, la proximidad social y la coordinación interinstitucional.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Lanzan auto contra dos jóvenes en la Braulio Fernández Aguirre; uno pierde un pie

Más que una celebración simbólica, el acto fue presentado como un relevo operativo que fortalece la capacidad de respuesta en colonias y sectores estratégicos.