Piedras Negras: asaltan a mujer estadounidense tras cruzar Puente Internacional Uno

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Una mujer estadounidense de 23 años fue agredida y despojada de sus pertenencias mientras caminaba por el Puente Internacional Uno, al ingresar a Piedras Negras.

La víctima, identificada como Marlen ¨N¨, relató que al llegar a la zona del asta bandera monumental fue interceptada por varias personas, quienes la golpearon y le arrebataron su bolso. En su interior llevaba un teléfono celular y 345 dólares en efectivo.

Tras el incidente, la joven solicitó apoyo a elementos militares que se encontraban en el puente. Los militares alertaron de inmediato a las autoridades locales, quienes desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores. A pesar de los recorridos, no se logró localizar a los presuntos responsables del asalto.

Las autoridades recomendaron a la afectada presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la región, para que se integren las investigaciones correspondientes y se pueda proceder contra los agresores. Hasta el momento, la carpeta de investigación no se ha iniciado por falta de denuncia.

El caso resalta la vulnerabilidad de los peatones en la zona cercana al Puente Internacional Uno, especialmente en áreas de tránsito constante como la del asta bandera monumental, donde se concentró el ataque.

El operativo policial y militar se mantuvo en la zona durante varias horas con la intención de localizar a los responsables, aunque sin resultados positivos. Las autoridades continúan a la espera de que la víctima formalice la denuncia para avanzar con las indagatorias.

(Con información de medios locales)