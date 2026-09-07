Piedras Negras: Atlas de riesgo está en constante actualización por nuevos proyectos y crecimiento urbano

El funcionario explicó que existe cierta confusión respecto a estos documentos, ya que un Atlas de Riesgo no puede considerarse un trabajo concluido. Por el contrario, debe renovarse de forma continua conforme surgen nuevas construcciones e infraestructura.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El director de Protección Civil en la Región Norte, Francisco Contreras Obregón, informó que los atlas de riesgo municipales se mantienen en constante actualización debido a que el crecimiento urbano, la edificación de viviendas, la apertura de negocios y los nuevos proyectos modifican de manera permanente las condiciones de cada comunidad.

“Ese atlas de riesgo nunca se termina, se sigue actualizando día con día”, señaló, al destacar que el propio desarrollo de las localidades obliga a integrar nuevos elementos de manera permanente.

Como ejemplo, indicó que la edificación de un nuevo hospital, un fraccionamiento o un proyecto comercial exige que dicha infraestructura sea incorporada de inmediato en los instrumentos de prevención.

Contreras Obregón detalló que los municipios de la Región Norte presentan distintos niveles de avance, con estimaciones que van del 70 al 80 por ciento en algunos casos, aunque recordó que todos tienen la obligación legal de continuar trabajando en esta materia.

Asimismo, precisó que el Gobierno del Estado mantiene actualizado su propio atlas en coordinación con la Federación, por lo que instó a las administraciones municipales a armonizar su información con los niveles estatal y federal para consolidar herramientas de prevención eficaces.

Finalmente, reconoció el esfuerzo de los municipios en el cumplimiento de esta obligación, aunque reiteró que, ante la dinámica de crecimiento constante, la actualización debe asumirse como una tarea prioritaria para salvaguardar a la población.