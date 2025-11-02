Piedras Negras: detienen a hombre por presunto abuso sexual a menor de 15 años

Piedras Negras
/ 2 noviembre 2025
    Piedras Negras: detienen a hombre por presunto abuso sexual a menor de 15 años
    Autoridades de Piedras Negras realizan diligencias para garantizar el debido proceso. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La captura se realizó tras meses de investigación de la Fiscalía y la Policía de Investigación Criminal en coordinación con el Ministerio Público

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre fue detenido por presunto abuso sexual en agravio de una menor de 15 años en la colonia Villa Real, tras varios meses de investigación por parte de las autoridades de Piedras Negras. La captura se realizó luego de que la víctima presentara formalmente la denuncia en el Centro de Empoderamiento de la Mujer.

El hecho denunciado ocurrió en el mes de junio, cuando la adolescente fue víctima del presunto agresor. Tras la denuncia, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente y solicitó un mandamiento judicial ante un juez de control, con base en las evidencias recabadas durante la indagatoria.

TE PUEDE INTERESAR: Incrementan en Coahuila infancias no binarias, revela consulta del INE

Agentes de la Policía de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron la orden de aprehensión y localizaron al imputado, identificado como Diego “N”, quien fue puesto a disposición del juez penal que llevará la audiencia inicial para definir su situación jurídica. Durante este procedimiento, se garantizó el respeto al debido proceso y la protección de los derechos de todas las partes involucradas.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el caso se desarrolla conforme a derecho y que las autoridades mantienen un seguimiento cercano para asegurar que el proceso avance sin irregularidades. El detenido permanece bajo resguardo mientras se realizan las diligencias legales correspondientes.

La Fiscalía General del Estado aseguró que continuará supervisando el avance del proceso judicial y que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la víctima reciba la asistencia y el acompañamiento requerido durante el desarrollo del caso.

(Con información de medios locales)

Temas


Captura
Delitos Sexuales
Denuncias

Localizaciones


Piedras Negras

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡147%! lesionados en accidentes de tránsito
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
EU recurrió a instalaciones no convencionales, como prisiones ubicadas en zonas remotas, estructuras precarias tipo tienda de campaña y cárceles en otros países.

Bate Trump récord histórico de detenciones de migrantes irregulares
La presidenta Claudia Sheinbaum expresa sus condolencias a la familia de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tras su asesinato durante la celebración del Día de Muertos en Michoacán

‘Condenable, cobarde, vil homicidio’: Sheinbaum señala investigaciones sobre asesinato de Carlos Manzo
true

La ejecución de Carlos Manzo
Desconsuelo

Desconsuelo
true

POLITICÓN: Ramírez Bedolla es repudiado en funeral de Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan