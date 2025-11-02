Piedras Negras: detienen a hombre por presunto abuso sexual a menor de 15 años

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre fue detenido por presunto abuso sexual en agravio de una menor de 15 años en la colonia Villa Real, tras varios meses de investigación por parte de las autoridades de Piedras Negras. La captura se realizó luego de que la víctima presentara formalmente la denuncia en el Centro de Empoderamiento de la Mujer.

El hecho denunciado ocurrió en el mes de junio, cuando la adolescente fue víctima del presunto agresor. Tras la denuncia, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente y solicitó un mandamiento judicial ante un juez de control, con base en las evidencias recabadas durante la indagatoria.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron la orden de aprehensión y localizaron al imputado, identificado como Diego “N”, quien fue puesto a disposición del juez penal que llevará la audiencia inicial para definir su situación jurídica. Durante este procedimiento, se garantizó el respeto al debido proceso y la protección de los derechos de todas las partes involucradas.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el caso se desarrolla conforme a derecho y que las autoridades mantienen un seguimiento cercano para asegurar que el proceso avance sin irregularidades. El detenido permanece bajo resguardo mientras se realizan las diligencias legales correspondientes.

La Fiscalía General del Estado aseguró que continuará supervisando el avance del proceso judicial y que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la víctima reciba la asistencia y el acompañamiento requerido durante el desarrollo del caso.

(Con información de medios locales)