Piedras Negras
/ 5 diciembre 2025
    Autoridades de salud señalan que el bajo uso de preservativo sigue siendo el principal riesgo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La falta de atención médica y el descuido en la protección sexual agravan el panorama. Autoridades de salud señalan que el bajo uso de preservativo sigue siendo el principal riesgo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El sector salud lanzó una alerta por el incremento de enfermedades de transmisión sexual (ETS) en la región, especialmente entre pacientes masculinos, informó la responsable de la Unidad de Especialidades Médicas, Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (UNEME-CAPASITS).

Entre los principales factores de riesgo, señaló, destacan las relaciones sexuales con múltiples parejas y el consumo de drogas, prácticas que elevan la probabilidad de contraer VIH/SIDA y Hepatitis C.

La especialista advirtió que también se identifican casos en mujeres embarazadas sin control prenatal adecuado, lo que aumenta los riesgos para la madre y el bebé.

En cuanto a la sífilis, subrayó que su incidencia es mayor entre jóvenes, un grupo donde persiste el bajo uso de preservativo y la falta de seguimiento médico oportuno.

La sífilis es una ITS bacteriana por Treponema pallidum, con origen debatido (¿América? ¿África?), que progresa en etapas (primaria, secundaria, latente, terciaria) con síntomas variables (chancros, erupciones, daños orgánicos).

Se transmite por contacto con úlceras o de madre a hijo, y es curable con penicilina si se detecta a tiempo, aunque su prevalencia mundial está aumentando.

