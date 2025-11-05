Piedras Negras enfrentará multa millonaria por disposición irregular de perros: Propaec

    Piedras Negras enfrentará multa millonaria por disposición irregular de perros: Propaec
    El Ayuntamiento de Piedras Negras, por no contestar, serán acreedores a una multa aproximada de un millón 131 mil pesos. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

El alcalde Jacobo Rodríguez ha sido omiso al llamado del Poder Legislativo para separar de sus cargos a los trabajadores implicados en los hechos

El pasado martes 4 de noviembre venció el plazo que tenía el Ayuntamiento de Piedras Negras para responder a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (Propaec) en relación con la disposición irregular de decenas de perros. Sin embargo, la autoridad municipal no presentó la información solicitada.

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Valdés, informó que el municipio contó con quince días hábiles para atender el requerimiento. Al no contestar, serán acreedores a una multa aproximada de un millón 131 mil pesos.

Hasta el momento, el Poder Legislativo tampoco ha recibido respuesta al exhorto emitido el 14 de octubre, en el que se solicitó la separación temporal de los funcionarios involucrados mientras se desarrollan las investigaciones administrativas y legales.

El llamado incluye al director de Ecología, al responsable del Centro de Bienestar, Salud y Rescate Animal, así como a los empleados implicados en los hechos.

El exhorto fue aprobado por unanimidad en el Congreso local, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, incluidos los diputados de Morena, partido al que pertenece el alcalde Jacobo Rodríguez, quien hasta ahora ha sido omiso ante la solicitud.

MULTARÁN A BAR OKLAHOMA POR MALTRATO ANIMAL

El legislador Valdés informó además que el bar Oklahoma será sancionado con una multa cercana a un millón de pesos, luego de que a finales de septiembre circulara en redes sociales un video en el que se observa a un caballo en el interior del establecimiento siendo obligado a consumir bebidas alcohólicas.

El plazo para que el establecimiento presentara su informe ante la PROPAEC también venció, por lo que la dependencia estatal analiza el monto de la sanción correspondiente por maltrato animal.

